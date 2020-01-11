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投票時鈴聲大作！台中2起攜手機入投票所　最重可判1年

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▲各投票所均有明顯告示不得攜帶通訊器材進入。（圖／記者白珈陽攝）

▲各投票所均有明顯告示不得攜帶手機、攝影器材進入。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

1月11日是總統、立委大選投票日，天氣晴朗，許多民眾一早就紛紛湧入投票所，而進入投票所前，現場都設有明顯告示，告知選民不可攜帶手機、包包才可進入，也有選務人員會協助提醒，但儘管有重重把關，截至下午2時30分許，台中卻仍發生2起違規案。

西區某林姓里長早上進入中正國小投票，準備進入蓋章程序時，身上手機突然鈴聲大作，立即遭選務人員制止，請林交出手機後讓他完成投票。據悉，林姓里長稱，「忘記手機放在身上」，否則不會知法犯法。林投完票走出投票所後，選務人員請現場值勤員警介入了解。

北區健行國小，一名69歲陳姓老翁，同樣也是將手機攜帶進入投票所，因響起鈴聲引起選務人員關切，請陳交出手機後再進行投票。據了解，陳翁投票時問選務人員「不能帶手機嗎？」，經解釋，他慌張地道歉：「拍謝，我不知道！」。台中第二警分局指出，目前陳男在文正所製作筆錄，警方進一步了解陳男攜帶手機的動機後，將請示檢察官裁定。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，攜帶手機進入投開票所的舉動，係違反總統、副總統選舉罷免法第61條第3項規定，「不得攜帶手機及其他攝影器材進入投票所，違反者處1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣3萬元以下罰金。」，他也說，上述案件雖有犯罪嫌疑，屬非暴力性犯罪，由警方函送依法處置。

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