一招完美折出「政黨票」！神人精闢畫出解法　不用在票亭猛吹

▲網友精闢教學如何折選票。（圖／翻攝自Facebook／Christine Li）

實習記者曾筠淇／綜合報導

今（11）日是第15任總統副總統及第10屆立法委員的選舉投票日，許多民眾在投票後都紛紛抱怨，「不分區政黨票」實在太長一張，覺得有點困擾。其中就有一名網友在PTT上好奇發問，究竟要怎麼折選票，才能確保不會「亮票」，進而引發網友熱議。

一名網友在PTT的Gossiping版上好奇發問，在選票蓋下印章後，應該如何折選票才最為妥當，「兩折、三折？尤其是那個政黨票有夠長，怎麼折才能確保百分之百不會亮票？？」

▲網友發問，要如何折選票才最為妥當。（圖／記者唐詠絮攝）

不少網友在文下紛紛幽默回應，「折成蓮花」、「折成紙鶴」、「折成飛機」、「輕輕把你也對折」、「折成愛你的形狀」。不過也有許多網友認真回答，「對折一次，長的兩次」、「3折啊，這樣也只是印到背面」、「票太常稍微凹一下」、「折成會印到背面的方式」。

此外也有網友擔心，如果印章還沒乾，不小心印到其他欄位是否會淪為廢票。對此，則有網友在臉書上以手繪的方式，大方分享自己的小撇步，「透過對折，把印泥跟背面貼在一起，就不怕印到其他人頭上」。不過事實上，印章如果沒有完全乾，只是輕微的沾取到他處，仍算是有效票，不用太過擔心，也不用在投票亭將選票上的章吹乾。