雲端最前線／總統大選即時開票　ETtoday直播選情分析

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2020大選高潮迭起，ETtoday《雲端最前線》11日開票全程不缺席！。從下午四點至晚間十一點，連續七個小時不間斷，提供最新、最即時的選票數字，從總統、政黨票、區域立委，全台一網打盡，鎖定《雲端最前線》任何選情消息絕不漏接。

▲2020大選投票日人潮。

2018九合一大選結果，讓各黨政治布局出現考驗，再加上香港反送中事件影響，都為2020總統大選結果埋下不少變因。《雲端最前線》從全方位角度分析選情，主持人楊文嘉率領韓國瑜競選辦公室發言人葉元之、親民黨發言人于美人、台北市政府市長室顧問周榆修等各黨代表，再加上龐大的時事評論團，鄭師誠、黃創夏、杜聖聰、廖達琪、張宇韶以及鈕則勳，最獨家的資訊都在《雲端最前線》。

《雲端最前線》「2020總統大選特別報導」，ETtoday全體總動員！韓國瑜、蔡英文、宋楚瑜競選總部及各大黨部現場同步，不分區、各縣市區域立委得票數，第一時間掌握。更能從ETtoday新聞雲、APP、Youtube各大平台同步直播收看，不管在家中還是外出，任何地方只要拿出電腦、手機，就能知道選情變化，誰會是這場選戰最後的贏家？登上雲端！一同揭曉答案。

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《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。