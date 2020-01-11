盧秀燕現身投票所提醒大家守法　感謝選務人員辛勞

記者鄧木卿、羅志華／台中報導

今天是投票日，台中市長盧秀燕於上午9時許，現身台中市北區健行國小投票，盧秀燕除了提醒大家要守法，也表示今天選務單位回報投票率踴躍，秩序相當良好，她受訪後也跟著民眾一起排隊領票。

▲盧秀燕上午到台中健行國小投票，表示這次投票踴躍，投票率可望超越上次的6成8。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕表示，有鑑於2018年9合1選舉時的狀況，選務處這次2020大選加開投票所、增派人手，也讓各投票所會場秩序良好，預估今年的投票率不會低於上次的6成8。