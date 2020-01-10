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參與反修例抗爭！香港41名公務員被捕、31名已停職　港府：違法零容忍

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▲參與反修例抗爭！香港41名公務員被捕、31名已停職　港府：違法零容忍。（圖／翻攝香港電台）

▲香港公務員事務局局長羅智光提到，自反修例抗爭以來，截至去年年底，共有41名公務員被捕。（圖／翻攝香港電台）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港修訂《逃犯條例》風波延燒至今，不少香港公務員過去參與示威活動，甚至還有人匿名表態，批評政府對衝突事件處理不當。香港公務員事務局局長羅智光今（10）日表示，截至去年年底，共有41名公務員因涉及「參加非法公眾活動」而被捕，其中有31名已被停職。

羅智光今日出席討論公務員加薪的財委會會議，事後在接受採訪時提到，截至去年12月31日，一共有41名公務員因牽涉非法公眾活動而被逮捕，而當中的31名已經被停職，其餘個案則由相關部門積極處理中。他強調，過去半年社會出現大規模違法活動，而政府對於公務員違法是「零容忍」。

羅智光表示，公務員是政府一份子，當社會秩序受打擊時就需要團結一致，支持政府政策及決定，並幫助社會盡快恢復秩序安寧，而不是一同起鬨。

▲4萬人參與！香港公務員上街「要求撤回修例」　林鄭月娥微笑離去（圖／翻攝翻攝臉書「香港電台視像新聞」）

▲香港公務員上街集會，要求港府撤回修例。（圖／翻攝翻攝臉書「香港電台視像新聞」）

對於將未定罪的公務員停職是否違反無罪推定，羅志光回應，停職決定是基於公眾利益，必須考慮到公務員違法後，如果回到工作崗位，是否適合繼續行駛公職權力及職能，以及公眾對公務員被捕後，繼續行使職權的觀感。不過，他也強調，被捕和被停職的公務員人數算是極少數，大部分人都是堅守法治的。

香港政府過去幾個月以來也不斷強調，公務員一直以來都秉持著政治中立的原則，以專業的態度，盡心盡力地為市民們服務；同時，公務員也要盡忠職守、堅守法治、行事客觀，確保自身行為不會妨礙到專業、公正的態度執行職務，這是市民們的期望。

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