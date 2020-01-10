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住香港親戚家！3歲男童躺床突昏迷...送醫不治身亡　醫護人員曝：身上有傷痕

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▲住香港親戚家！3歲男童躺床突昏迷...送醫不治身亡　醫護人員曝：身上有傷痕。（圖／翻攝星島日報）

▲男童母親（左）聽見噩耗後，當場淚崩。（圖／翻攝自星島日報）

記者洪珮瑄／綜合報導

廣東省東莞市一名3歲男童日前到香港和親友團聚，不料今（10）日凌晨卻被舅舅發現他躺在床上昏迷不醒，被送至醫院仍不治身亡。聽見噩耗後，男童的母親當場淚崩，哭聲傳遍整間急診室。據悉，目前尚未查到男童身亡的原因，但醫護人員發現他身上有不明傷痕。

綜合港媒報導，男童的舅舅今日凌晨約1點半左右，發現孩子躺在床上昏迷不醒，嚇到立刻報警並叫救護車。據悉，男童為大陸人，前幾天來香港遊玩，並寄住在親友家中，事發當天，他被送至醫院急救，最後仍不幸身亡。

經警方調查，男童的母親約在4個月前，持單程證來到香港，直到2天前，她才又返回大陸，接兒子來團聚，如今，得知兒子不治的噩耗後，她在急診室傷心痛哭。

▲住香港親戚家！3歲男童躺床突昏迷...送醫不治身亡　醫護人員曝：身上有傷痕。（圖／翻攝星島日報）

▲男童昏迷的事發地點。（圖／翻攝自星島日報）

湖北武漢近日爆發不明原因的病毒性肺炎，甚至已傳到香港，不過男童的家屬透露，孩子過去未曾到武漢，不過在來香港之前已有輕微咳嗽，但沒有發燒。據悉，家人事後自行到藥房買咳藥水給男童服用，但咳嗽遲遲沒有改善，直到今日凌晨就被舅舅發現昏迷在床上。

據調查，男童昏迷被送往聯合醫院治理，之後就被證實死亡，不過，醫護人員搶救男童期間，發現其身上有不尋常的傷痕。對此，警方表示，死因有待驗屍後確定，案件目前暫列為送院時死亡。

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