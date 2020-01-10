香港女Youtuber砸600萬移居台灣　高喊「挺小英」遭酸：沒投票權煽動個屁

記者陳雕文／新北報導

反送中事件使香港淪為警民衝突的戰場，不少港人開始移民、投資台灣，新北市中和一間自動洗車店老闆有感而發說，「最近接到多件來自香港的投資Case」；港籍Youtuber「依糕Eagle」則說，「家鄉太動亂，去年8月中就移民台灣」，而依糕跟投資客們皆表態支持蔡英文，卻有網友酸，「沒投票權煽動個屁」。

▲20多歲的Youtuber依糕，因為香港的動亂，帶著72歲的爸爸移民台灣。（圖／記者陳雕文攝）

其中一名來台投資洗車店的港民（化名小花）說，「投給韓國瑜，等於讓台灣變成下一個香港，雖然自己沒有投票權，還是希望大家支持蔡英文，捍衛民主自由，拒絕一國兩制！」而依糕除了希望大家票投蔡英文，還身體力行參加了民進黨的台南造勢大會，「台灣加油！」

▲依糕日前跑去台南參加蔡英文的造勢活動。（圖／翻攝自依糕臉書）

依糕表示，有部分網友看了她的頻道後，會酸說「來台投資就是為了炒房」令人感到無奈。她解釋，要移民台灣必須先花費600萬設立公司，是要符合規範而不是為了炒房。

依糕說，「過去曾到台灣旅遊，喜歡這裡的環境，但原本也沒想過要移民，畢竟香港是自己的家，但近期變那麼亂，出門隨處可見有人被打傷，實在太害怕。」才20多歲的依糕，要獨自照顧72歲的爸爸，如今香港滿目瘡痍，她只能趕緊辦手續，帶爸爸逃到台灣，還要想辦法拍片賺錢，「是能炒甚麼房？」

▲面對網友酸言酸語，依糕坦然面對。（圖／記者陳雕文攝）

至於小花則說，「家鄉變成這副模樣，都快被大陸吞噬！自然會想逃，而台灣的地理位置、語言、文化跟香港最接近，就算有事情要回香港也很方便。」面對網友閒言閒語，小花跟依糕坦然面對，但他們堅守立場，仍舊希望大家要把票投給蔡英文。

▲依糕目前擔任Youtuber，積極尋找拍片題材，還成立廣告公司。（圖／記者陳雕文攝）

據了解，部分港民因為沒有從商的經驗，因此移民來台會傾向選擇投資「無須有人現場管理」的產業，比方像「自助洗衣店」，但目前自助洗衣店的發展接近飽和，且加盟金額落在300萬至350萬，成本相當高；相對於此，「自動洗車店」的加盟金較便宜，像是最近在中和區竄紅的「Mspa自動化機車洗淨店」大約在200萬左右，也成了新移民的物色對象。

不再眷戀青春，因為我持續擁有

【其他新聞】

跟黑鷹墜落的星星…消防局70秒心痛片段曝光 8將官殉職家屬哭斷腸

爸爸過世辦葬禮…62歲的小兒子「在棺木前」拿刀猛砍70歲哥哥的頭

快訊／蘆洲30人街頭持刀尋仇 警方難以控制場面！趕緊連開2槍請求支援