引退惹眾怒！梅根僅留英國3天…悄飛回加拿大　留哈利王子善後

▲梅根王妃與哈利王子。（圖／達志影像）



記者張方瑀／綜合報導

英國哈利王子與妻子梅根（Meghan Markle）拋出引退的震撼彈後，梅根隨即返回加拿大，由哈利王子留在英國解決後續問題。BBC取得消息人士說法，哈利夫婦發出個人聲明前，並無事先告知會諮詢任何王室成員，目前伊莉莎白女王也已和其他王室成員取得聯繫，希望能盡快找出解決方法。

哈利、梅根與亞契在溫哥華度過聖誕節後，哈利夫婦於5日先行返回英國，亞契則留在加拿大。接著哈利夫婦在8日突發表聲明，宣布退出「資深」王室成員行列，消息震驚外界。據了解，就連女王也被蒙在鼓裡，讓許多皇室成員現在感到「很受傷」。

BBC王室記者戴蒙德（Jonny Dymond）表示，梅根僅在英國停留短短3天，就迅速搭機返回加拿大，由哈利獨自在英國處理後續。戴蒙德說，白金漢宮對這個決定感到措手不及，但女王已經下令要王室資深職員盡速與哈利合作，找到後續的處理方法；另外，女王也已和其他王室成員取得聯繫，希望能盡速解決問題。

哈利與梅根8日在Instagram發布消息，表示他們將退出「資深王室成員」的身分，並且努力讓自己能在財務上獨立，同時會持續全力支持女王，未來將會花更多時間在英國與北美兩地，以繼續履行英國女王與英聯邦所交付給他們的職責。白金漢宮也在簡短的聲明中指出，「我們理解他們希望採取不同的方式，但這些都是複雜的問題，需要時間來解決。」

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