不斷更新／開票1小時　宋楚瑜得票數突破10萬大關！

▲宋楚瑜到淡水投票。（圖／記者顏如玉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

喊出「終局之戰」的親民黨主席宋楚瑜，這回是第四度披掛上陣選總統，去年11月他宣布參選時，曾坦言「大家心知肚明，距離當選門檻還相當遠」，不過他仍秉持打破藍綠的精神奮戰，走完政治生涯最後一哩路。目前總統大選已正式開票，宋楚瑜暫以10萬票，落後蔡英文與韓國瑜居第三。

16時46分，據《TVBS》開票結果，宋楚瑜破10萬票。

77歲的宋楚瑜大半人生縱橫政壇沙場，當年32歲的他擔任前總統蔣經國的英文秘書，並一路從行政院邁進總統府，37歲接掌新聞局長兼政府發言人，卸任局長後，他轉任國民黨文化工作委員會主任，而後又接任國民黨秘書長。

1993年，宋楚瑜獲委派擔任「台灣省政府主席」，隔年於首次辦理的省長選舉，高票當選連任，成為台灣省第一位民選省長，哪知5年多後，省政府組織和功能遭到大幅精簡，從此不再進行省長選舉，所以宋也成為唯一一任民選省長。

▲宋楚瑜全家福。（圖／翻攝自宋楚瑜臉書）

從卸下省長到2000年角逐總統大位，這段時期可謂宋楚瑜政治生涯最高峰，他從國民黨出走，以無黨籍之姿競選，先是跨越連署門檻，儘管最終輸陳水扁30萬票，但竟以174萬票之差距，狠踩當時國民黨提名的連戰。

後來，宋楚瑜挾著高人氣籌組親民黨，不過2004年又與國民黨力釋前嫌，與時任黨主席連戰攜手組連宋配，角逐總統大選，哪知意外飛來「兩顆子彈」，遂以0.23個百分點之些微差距，再度敗給尋求連任的陳水扁。

身段軟、能力強的宋楚瑜，在當年絕對是超級之星，然而自2000年他脫黨開始，終於見識到少了國民黨的資源與支持後，是如何陷入苦戰，好比2006年競選台北市長，被藍綠狠甩幾條街，最終以得票率4.14%慘敗。

▲宋楚瑜多次參選總統，卻始終無緣。（圖／記者林敬旻攝）

「台灣政治有一種流行病叫藍綠對決。」2011年，宋楚瑜進行2012年總統大選連署時說道，然而這一記感慨，卻也擺脫不了現實的枷鎖，於是他在馬吳配和蔡蘇配的夾殺下，得票率僅2.77個百分比，看著藍綠兩黨互相撕咬，竟已望塵莫及。

儘管如此，慘澹的成績並沒有將他擊潰，2016年宋繼續在藍綠洪流中，扛起橘色大旗，雖然終究不敵兩大黨，不過這回不只得票率上升至12.83%，親民黨還獲得三席不分區，能依法組成黨團以參與協商。

時間拉回到2020年，宋是第四度競選總統（五度參與總統選舉），他懷著不悲憤不氣餒的心態，迎接這場「終局之戰」，他更傾吐，「這場選舉，是他從政初心最近的一次。」

他一向低調的女兒宋鎮邁，也在選前感性喊話，「我相信我老爸、老闆、宋杯杯、靠腎上腺素過活的辣個男人，在面對挑戰的務實、堅持與耐煩！」