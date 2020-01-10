影／沒有派系只有民眾！柯文哲左打藍右打綠　矢言成為第一大黨

記者陳家祥／台北報導

把握選前最後催票機會，台灣民眾黨10日晚間在行旅廣場舉辦選前之夜。輪到柯文哲上台時，現場已聚集超過4000人，氣氛非常熱絡。柯文哲致詞時砲火對準民進黨怒轟貪汙腐敗、執政不科學不務實，並酸國民黨連在野黨都不會當，只會丟水球撕預算書，在政見辯論會上，也不見蔡英文、韓國瑜闡述政見只有口水戰。

▲2020選前之夜，民眾黨選前之夜，柯文哲進場。（圖／記者黃克翔攝，下同）

柯文哲表示，支持民眾黨，因為藍綠常在搞口水戰，民眾黨是理性、務實、專業科學數據，「大家都想發大財，可是愛情摩天輪、太平島石油可以發大財？綠營選舉到就大撒幣，錢不夠說要年改，後來錢夠了要搞前瞻計畫，我想問民進黨，到底錢夠還不夠？」繼不科學也不務實，如果藍綠不想解決問題還要製造問題，那乾脆讓民眾黨來做。

此外，民眾黨有信念、有價值，不會因為短期利益犧牲長期利益，不會因為政黨利益犧牲國家利益。柯文哲表示，批評新潮流不是沒有理由的，哪有高雄氣爆以後跑道中央升官當交通部長？然後再發生普悠瑪事件，下台後再轉到台灣港務公司當董事長，然後南方澳大橋再斷掉，「出包、換工作，再出包、再換工作，哪有回事？」

「為什麼批評高雄債務問題？我就是很怕欠債文化從高雄蔓延到全台灣。」柯文哲指出，為什麼會發生這種事？因為派系利益大於政黨利益，政黨利益大於國家利益，看看他們的不分區立委名單、他們對部會首長的任命、對國營事業董長的任命，都是派系分贓，「我們民眾黨沒有派系，只有民眾，而且我們會反省、會改進，但是他們永遠都不會」。

柯文哲說，要讓台灣正常化，「守護主權，廢話當然要守護主權，但不是嘴巴守護主權，更不可以把不同聲音的人，就說成是中共同路人」，要解決黨同伐異的麥卡錫主義，「守護台灣需要明治維新的決心，而不是搞義和團」。此外，如果不能提高政府執行率效率，如何守護台灣主權？國際政治很現實，就是實力原則。

「前幾個禮拜，總統政見會跟辯論會，看來看去很傷心。」柯文哲大酸，少子化、能源問題、核能問題，人民關心的問題，整個辯論會只看到口水戰，沒有提到政策，「小英總統說勞工是他心中最軟的一塊，可是我看整個辯論會勞工兩個字根本沒有出現過；韓國瑜說要發大財，可是在總統政見發表會也看不出怎麼發大財，我認為罵蘋果日報也不會發大財」。