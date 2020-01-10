怒轟藍綠輪流執政腐敗　柯文哲：我不貪污就贏國民黨、民進黨

▲2020選前之夜，民眾黨選前之夜，柯文哲致詞。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者陳家祥／台北報導

2020總統大選進入最後倒數階段，在投票前關鍵的選前之夜，台灣民眾黨在行旅廣場舉辦選前之夜。柯文哲表示，以北門為中心的西區門戶計畫就是改革的起點，「我們以北門為中心的西區門戶計畫就是台北改變起點，今天在這裡，也希望讓民眾黨成為改變台灣的起點」。

柯文哲說，今天聚集在這裡，就是要告訴藍綠，台灣需要一個真正超越藍綠的政治新勢力，第一，必須強而有力監督政府，過去國民黨執政不利變在野黨，「當在野黨後連監督的能力都沒有，只會丟水球、撕預算書，說要釋憲，我說你乾脆下跪就好，去外交部抗議還搞出見縫插針夾手，實在是鬧笑話」。

柯文哲強調，民眾黨以專業為導向，以海選向天下徵才，不分區名單多元、專業，「我們沒有五府千歲、沒有派系分贓，我們也沒有吳斯懷這種與主流民意脫節的人，我們每個不分區立委保證到立法院各個能打，絕對能夠強而有力監督政府」。

「我們不會變成大黨側翼，過去小黨不是變成小藍就是變成小綠。」柯文哲大酸，有的小黨，黨主席被收買整個黨差不多不見；有的退黨說是無黨籍，怎麼看都是民進黨，要當民進黨就去當民進黨，幹嘛無黨籍？有的根本是側翼跟打手，如果要選擇這些小黨乾脆投給國民黨民進黨，「但是民眾黨不一樣，不會陷入統獨意識形態之爭，高舉國家治理大旗，我們要開創一條不同於藍綠的道路，不會成為小黨，我們要成為台灣第一大黨」。

此外，台灣民眾黨有實際執政經驗。柯文哲說，我們證明我們的理念能實現，我們在台北執政5年，我們努力蓋社宅、實踐居住正義、降低單一自住稅率，所有這些都證明，台灣民眾黨是有能力、有執行力的政治新勢力，我們不是只有空口說白話。

「最後，為什麼要選民眾黨？」柯文哲說，第一，我們敢海選立委，其他政黨敢海選立委嗎？他們分贓都來不及了，怎麼還敢把機會讓給沒有背景的年輕人？這30年來，藍綠兩黨輪流執政、輪流腐敗，不管是賄選買票綁樁，不是我毀謗他，去google就找得到，所以我為什麼講說「我沒貪汙就贏了，我不貪污就贏國民黨、民進黨了」。

