影／陳樹菊替韓站台「民進黨慘了？」　網2點分析回擊：她生來就是藍的

記者柯振中／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜10日在高雄夢時代舉辦選前之夜活動，他在晚會舉辦前證實，賣菜阿嬤陳樹菊將到場擔任神秘嘉賓，引起網路熱議。對此，有網友貼文回應，壞人若做了好事，不能因為「壞人的身分」就去否定這件好事，「好人說要挺草包，我們不可能因為他是好人就照單全收。」

▲韓國瑜10日證實，陳樹菊將擔任選前之夜的嘉賓。（圖／記者張榮恩攝）



韓國瑜10日前往南投，陪同「神力女超人」許淑華掃街拜票，在拜票期間，他向媒體爆料，選前之夜將有神秘嘉賓到場力挺，這位神秘嘉賓就是「賣菜阿嬤」陳樹菊。

韓國瑜選前之夜的神秘嘉賓身分曝光後，引起網友熱議。有些人大聲稱讚陳樹菊，「 阿嬤很勇敢」、「樹菊阿嬤太善良了！尊重妳的支持！台灣有妳很美好」、「無畏無懼的精神，讚美樹菊女士，也請大家加油」；也有人提到，「到了選舉，就找她站台，選後當空氣一樣，又消費她了」、「利用樹菊阿嬤的善良，來提升自己的聲量，嘖嘖嘖，太惡劣了」、「如果是真的，那對樹菊阿嬤真的要重新評價了！人無完人吧」。

▼韓國瑜出席南投掃街時回應，晚上嘉賓是陳樹菊女士。（圖／記者鄧木卿攝）



對此，一名網友在PTT發文說，像陳樹菊這樣踏實生活、做善事的人，去挺韓不會造成他人反感，「因為從小接受黨國教育之後，長大了也沒有什麼機會再接觸其他資訊，所以那就是她的背景，她挺韓也不是為了利益。」

網友說明，陳樹菊支所以挺藍，是因為「生來就是藍的」，永遠都是低調藍，「真的讓我討厭的是那些狂的。」不過，他也說，綠營不會因為陳樹菊幫韓國瑜站台，就發生崩盤的現象，「壞人說要做好事，我們不可能因為他是壞人就否定這句話；好人說要挺草包，我們不可能因為他是好人就照單全收。」

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