影／「最好的老爸也是最好的總統」　宋鎮邁：宋楚瑜一定保護我們

記者楊亞璇/台北報導

親民黨10日舉行選前之夜造勢,親民黨總統候選人宋楚瑜在晚間21時02分大進場,現場宋粉紛紛上前簇擁,短短距離走了18分鐘,女兒宋鎮邁更是晚上的「彩蛋」,特地致詞力挺爸爸,她說「我爸爸,宋杯杯一定能為大家在中道的路上,堅持有尊嚴地維護我們的權利」,他在前面保護我們的權利,最好的老爸,也是你們最好的總統。

▲2020親民黨選前之夜。(圖/記者周宸亘攝)

宋鎮邁表示,很多人都覺得這位伯伯很老,他不老,他只是出道的早,她有印象以來,宋楚瑜就已經在政府服務,因此小時候相處不多,因為他非常認真在打拚,常常大家說伯伯是一本活歷史,宋鎮邁笑說,到底是有多老了?他是1942年出生的。

宋鎮邁指出,在宋楚瑜出生的年代,那時候是中日戰爭,他是國共內戰以前就出生,當時奶奶抱著爸爸躲空襲警報的,防空洞很小,結束空襲出來發現大伯往生了,宋楚瑜7歲舉家來台,這一輩認為戰爭是遙遠的是,和平是基本普世價值,但是這位伯伯看過二戰、國共內戰,在喬治城大學時美國正在打越戰。

宋鎮邁提到,宋楚瑜在APEC會議中感嘆,他看過這麼多紛紛擾擾、悲歡離合,但是居然可以代表台灣跟各國元首和平的來想怎麼維護這個區域的平和與發展,已經不再是打架的關係,用頭腦去為人民找一條路,這樣的關係必須要溝通。

宋鎮邁說,但是她看到很多謾罵,大家只覺得說「我討厭你我想要下架你」,過程中是很不健康,與自由民主價值、公民素養不是完全背道而馳嗎?她呼籲,「我爸爸,宋杯杯一定能為大家在中道的路上,堅持有尊嚴地維護我們的權利」,他在前面保護我們的權利,我們每一個都可以放心的去衝我們未來、夢想。

宋鎮邁呼籲,讓專業的人做專業的事,讓台灣的力量發揚光大,有一句話,世界有多大,夢想就有多大,「台灣雖然很小,We are very small,but we are great」,希望這樣的精神在老伯伯身上經驗傳承,組成堅強的團隊,「這是最好的老爸,我覺得他也是你們最好的總統,請大家支持一號宋楚瑜、余湘。