暗網求人讓他吃！食人魔搭上「假爸爸」　精心研擬「先玷汙再嚐」13歲女童

October 23, 2018 Man allegedly plotted on dark web to kill, eat underage girl



Alexander Nathan Barter, 21, was arrested Friday after reportedly posting on the dark web looking for help to fulfill his necrophiliac and cannibalistic desires, according t… https://t.co/srxO6wzMoQ pic.twitter.com/LG0InRpnRZ — PedoGate (@Pedo_Gate) October 27, 2018

記者黃心瑀／綜合報導

美國一名23歲的食人魔亞歷山大（Alexander Barter）先前在暗網上，徵求一名「願意被他殺死的人」，只因為他想要試試看吃到人體器官的滋味；一名聯邦調查局特工獲知消息後，冒充想要賣女兒的爸爸，將他誘捕到案，全案現在進入審理階段，而這名行徑誇張的食人魔，將有可能面臨最多40年的監禁。

根據《太陽報》報導，亞歷山大在2018年時於暗網上po文寫道，「我想嚐嚐人腎跟人肉的滋味，如果您願意讓我殺死您，在美國（最好是在南方）而且可以開車到達的地方，請聯絡我。」一名看到這則貼文的特工發覺事情不對勁，於是喬裝成一名想把13歲女兒賣掉的爸爸，跟亞歷山大周旋10天後，終於決定要見面。

兩人的對話紀錄中，亞歷山大除了問道「我們可以殺死她嗎？」更制定了一項計畫，預計將這名13歲女孩引誘到一家旅館，在殺人之後先姦屍再將屍體吃掉；他還告訴特工人員，殺人之後會去買燃燒器、電話跟新衣服，然後向警方報告女孩的失蹤，並稱絕對不會改變主意，因為他一直很想這樣做。

隨後亞歷山大在購買刀子、垃圾袋、電話跟平板電腦時，遭到聯邦調查局的逮捕；目前整起案子正在等待判決，他很有可能面臨至少20年至多40年的監禁。報導中指出，這起案件是「安全兒童計畫」的一部分，目的是在打擊日益嚴重的兒童性剝削跟性虐待行為，相關事件檢察官則警告，類似這樣的事件不斷的提醒父母，應該時刻保持警覺，並意識到小孩都在網路上做甚麼，尤其是在暗網的部分，對孩童的安全構成了威脅。