暗網求人讓他吃！食人魔搭上「假爸爸」　精心研擬「先玷汙再嚐」13歲女童

October 23, 2018 Man allegedly plotted on dark web to kill, eat underage girl— PedoGate (@Pedo_Gate) October 27, 2018
Alexander Nathan Barter, 21, was arrested Friday after reportedly posting on the dark web looking for help to fulfill his necrophiliac and cannibalistic desires, according t… https://t.co/srxO6wzMoQ pic.twitter.com/LG0InRpnRZ
記者黃心瑀／綜合報導
美國一名23歲的食人魔亞歷山大（Alexander Barter）先前在暗網上，徵求一名「願意被他殺死的人」，只因為他想要試試看吃到人體器官的滋味；一名聯邦調查局特工獲知消息後，冒充想要賣女兒的爸爸，將他誘捕到案，全案現在進入審理階段，而這名行徑誇張的食人魔，將有可能面臨最多40年的監禁。
根據《太陽報》報導，亞歷山大在2018年時於暗網上po文寫道，「我想嚐嚐人腎跟人肉的滋味，如果您願意讓我殺死您，在美國（最好是在南方）而且可以開車到達的地方，請聯絡我。」一名看到這則貼文的特工發覺事情不對勁，於是喬裝成一名想把13歲女兒賣掉的爸爸，跟亞歷山大周旋10天後，終於決定要見面。
兩人的對話紀錄中，亞歷山大除了問道「我們可以殺死她嗎？」更制定了一項計畫，預計將這名13歲女孩引誘到一家旅館，在殺人之後先姦屍再將屍體吃掉；他還告訴特工人員，殺人之後會去買燃燒器、電話跟新衣服，然後向警方報告女孩的失蹤，並稱絕對不會改變主意，因為他一直很想這樣做。
隨後亞歷山大在購買刀子、垃圾袋、電話跟平板電腦時，遭到聯邦調查局的逮捕；目前整起案子正在等待判決，他很有可能面臨至少20年至多40年的監禁。報導中指出，這起案件是「安全兒童計畫」的一部分，目的是在打擊日益嚴重的兒童性剝削跟性虐待行為，相關事件檢察官則警告，類似這樣的事件不斷的提醒父母，應該時刻保持警覺，並意識到小孩都在網路上做甚麼，尤其是在暗網的部分，對孩童的安全構成了威脅。