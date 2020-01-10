反送中致22%港人疑似憂鬱症、PTSD　罹病率類似「恐攻地區」

▲女記者在採訪「反送中」活動被胡椒噴霧傷害。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

「反送中」風波已持續超過半年，除重創香港經濟，也影響到港人的精神健康。國際醫學期刊《刺針》（The Lancet）上的一項研究顯示，去年社會動盪期間，接受調查的18歲以上香港居民中，每5人就有1人患有疑似憂鬱症或懷疑創傷壓力症候群（suspected PTSD），比例高達22％。

此份研究由香港大學的研究人員進行，他們從10年前開始收集數據，評估社會動盪發生前、發生期間、發生之後，市民所承受的精神健康負擔。還透過問卷評估疑似憂鬱症、懷疑創傷壓力症候群，包含曾暴露於創傷興事件（如目擊發射催淚彈、肢體暴力）等的患病率，還有出現精神疾病的人數比例變化。

▼反送中發生以來，香港警民關係不斷惡化。

研究指出，去年社會動蕩期間，接受調查的 18歲或以上香港居民當中，每5人就有一人患有疑似憂鬱症或懷疑創傷壓力症候群，這樣的患病率與經歷大型災難、武裝衝突或恐怖襲擊的地區類似。

研究提到，估計去年有約11％的成年人口患有疑似憂鬱症，2009年至2014年「佔領運動」前的基線水平為約2%，2017年為6.5%。與10年前相比，現在患有疑似抑鬱症的成年人口，等於是增加了59萬人，其中可能有約30萬人與去年的社會動盪有關。

另外，研究還提到，每天使用社交媒體2小時以上的時間來關注社會政治新聞和事件的成人，可能有較高風險罹患疑似疑似憂鬱症或懷疑創傷壓力症候群。不過，家庭的支持可降低壓力以及對精神健康的負面影響，有機會減低罹患憂鬱症的風險。

參與此項研究的港大醫學院院長梁卓偉教授指出，香港明顯缺乏足夠資源來面對額外的精神健康服務需求，香港的人均精神科醫生比例只有英國的一半左右，而據先前統計，公營醫療門診服務的平均輪候時間最長達64周，所以有需要增加精神健康及社會支援服務的供應，讓病人可獲高素質服務。