鄭麗君陪拜票相挺！吳思瑤感動「抱到哭」　穿全白衣服：乾乾淨淨的選舉

▲文化部長鄭麗君（左）力挺民進黨立委吳思瑤拚連任，給她正能量擁抱。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

選戰倒數1天！台北市第一選區民進黨立委吳思瑤今（10）日上午7:45就站在忠誠路、中山北路口向通勤的選民拜票，文化部長鄭麗君也到場陪同力挺，鄭麗君表示這4年多虧吳思瑤，才能通過這麼多重大文化法案，不能想像國會沒有她；而吳思瑤和鄭麗君、多位文化人相擁時，也忍不住感動到哭，她提到這是5次參選以來第一次遭受最多抹黑攻擊，因此特別穿全白衣服拜票，希望用乾乾淨淨的正能量選舉。

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▲選戰倒數1天！台北市第一選區民進黨立委吳思瑤一早拜票，文化部長鄭麗君及多位文化人力挺。（圖／記者林育綾攝）



吳思瑤力拼連任，在選戰倒數1天邀請到文化界最大咖「女神」文化部長鄭麗君力挺，還有藝文、建築與設計界等多位大咖，包括張鐵志、豪華朗機工的林昆穎、社會觀察家詹偉雄、The Big Issue大誌總編李取中、藝評策展人吳牧青、2019台灣文博會總策劃劉真蓉、建築師邱文傑⋯等，一大早就一起站在天母忠誠路、中山北路口向通勤族揮手拜票。

鄭麗君表示，很感動看到這麼多藝文界朋友來挺吳思瑤，顯見她受到藝文圈高度支持，更稱讚「她也是我心目中最重要的文化立委」，過去4年接受她的質詢，每次都對她非常敬佩，常常覺得「她要做的就是我想做的。」

▲文化部長鄭麗君稱讚吳思瑤「她是我心目中最重要的文化立委」。（圖／記者林育綾攝）

鄭麗君說，自己與吳思瑤有一致的文化理想，過去4年也因為有她，才能推動這麼多重大文化法案，包括文化基本法、國家語言發展法、文策院設置條例、藝文採購改革，還有台語頻道的設立等等，讓文化法治往前邁進一大步，奠定重要基礎。

「如此深耕文化政策，我不能想像國會沒有吳思瑤，她是第一名的、重要的文化立委。」鄭麗君也說，吳思瑤其實有更大的視野，她關心文化、教育、科技、外交，是台灣此時最需要發展國家軟實力的立法委員，她也積極爭取爭取2億預算打造「北投生活環境博物園區」，相信以她的專業優秀和全球視野，能給士林北投更好的在地發展。

▲▼文化圈力挺吳思瑤，給予正能量擁抱時讓她感動到落淚。（圖／記者林育綾攝）

▲吳思瑤落淚，提到特別穿全白的衣服出來拜票，「希望用乾乾淨淨的正能量選舉」。（圖／記者林育綾攝）



而吳思瑤也說，這是自己5次參選以來，第一次遭受到最多的抹黑和攻擊，也是士林北投有史以來最黑暗的一次選舉，因此今天特別穿全白的衣服出來拜票，「希望乾乾淨淨的正能量，能在士林北投繼續發揮。」

當鄭麗君和其他文化人輪流給吳思瑤擁抱時，吳思瑤也當場感動到落淚，她自詡為「政治圈的文化人」，並感謝鄭麗君部長的支持，稱讚「她是我心目中第一名的文化部長，沒有她，也沒辦法推動文化軟實力。」

吳思瑤說，如今在選舉的最後一哩路，邀請這麼多文化人站出來，也是想要向選民們表達嚴肅深刻的訴求，「政治圈需要有一位為了文化捍衛、發聲的委員。」

▲吳思瑤表示「政治圈需要有一位為了文化捍衛、發聲的委員。」（圖／記者林育綾攝）