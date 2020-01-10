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川普：美中第二階段貿易協定馬上開始談「大選後才會簽署」

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▲▼美國總統川普針對伊朗空襲發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普表示，很快就會跟中國進行第二階段貿易談判。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國總統川普9日向記者表示，很快就會跟中國進行第二階段貿易談判，但可能會等美國總統大選結束之後再完成協議，因為這樣「可以談得比較好」。而中國大陸商務部新聞發言人高峰9日下午於例行記者會上透露，國務院副總理劉鶴將於13日至15日率團訪問華盛頓，簽署第一階段貿易協定。

川普在白宮受訪時提到，「我們很快就會開始協商第二階段，我想要等到選舉結束後再完成它，因為這樣我們可以談到一個稍微更好的協議，可能會非常好」。

同時，北京方面確認，中國國務院副總理劉鶴將於13日率團前往華府，並於15日簽署第一階段的協議。川普表示「第一階段是個非凡的協議，可能會帶來500億美元的農產品收益」。川普還吹噓表示，農夫們不管怎樣都很喜歡他，這也是他喜歡農夫的地方。

川普先前還表示，之後將會赴北京與中國國家主席習近平會面，雙方很快會開始談第二階段貿易協定，但目前還未透露具體行程。

由於美中貿易協定已接近實質成果，帶動美股氣勢，9日收盤後，道瓊指數升211點或0.74%，收在28,956點；標普指數升21點或0.67%，收在3,274點；那斯達克指數升74點或0.81%，收9,203點。

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