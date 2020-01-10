香港海洋公園申請「百億大翻新」救亡　將增設叢林探險項目吸客

▲香港海洋公園。（圖／翻攝自中新社）

記者鄭思楠／綜合報導

「修例風波」已經持續逾半年，訪港旅客人數「斷崖式」下跌。香港海洋公園已連續虧損4年，之前已經呼籲員工提早退休及全體職員於下年度凍薪，日前確認已經向政府尋求逾100億港幣（約新台幣380億元）資金擴建救亡，進行公園大翻新及營運之用。

據《星島日報》報導，行政總裁李繩宗表示，百億大計是為公園重新定位作發展，以提升吸引力。海洋公園今次擴建計畫的設計藍本，不是以增加機動遊戲主題區為目標，而是要利用保育及大自然元素，利用本身坐落南朗山、面向深水灣和南中國海的無敵海景優勢，發展全新項目。

其中，擬在南朗山增設的叢林探險設施，會有行山棧道、攀石活動。有業界更建議增設飛索等活動，也可考慮設「叢林小屋」讓旅客留宿。為引入更多新元素，公園也會將老舊設施進行翻新，並繼續強化餐飲服務，增加園內消費。

據悉，海洋公園管理層早前已約見各政黨說明計畫，本月20日到立法會經濟事務委員會交代詳情，稍後再向財委會申請撥款。據稱，擴建計畫分三期推行，預計2024至2026年落成。

旅遊界立法會議員姚思榮認為，「本身主題公園都要擴建，才能保持競爭力，如今開始擴建，都要數年後落成，但完全不做，就只會被搶客。」他指出，海洋公園今次擴建的新定位以保育及自然元素，確實較為創新，「不可能再單靠看動物和玩機動遊戲，鄰近珠海的主題公園又大又新，海洋公園都要有獨特之處吸引遊客，而南朗山特有的美景是其他地方無法複製的」。

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