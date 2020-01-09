張善政夫人張琦雅驚喜現身　娃娃音高喊：星期六把英文翻成「國瑜」！

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜9日舉行「凱道勝利晚會」，號召百萬庶民共襄盛舉，副總統候選人張善政在晚間八點二十分與夫人張琦雅手牽手一同走上台，兩人互動相當放閃，鮮少在鏡頭前露臉的張琦雅在助講時的娃娃音立刻吸引網友討論，夫妻倆共同呼籲大家1月11日一定要把票投給最愛中華民國的韓國瑜，保衛國家只有韓國瑜可以做到，並高喊「星期六記得把英文翻成國瑜！」

▲副總統候選人張善政與夫人上台講話 。（圖／記者李毓康攝）

張善政表示，妻子在大學教書看到韓國瑜的教育政策，她說今天一定要站出來挺韓國瑜，便特別把致詞的時間留給張琦雅，張琦雅高呼，國政團隊有許多來自各界的專家學者，共同為教育政策、傾全力擬定，誠摯希望將來在國政領航之下，所有年輕人都能突破教育困境。

張琦雅還分享，去年11月17日晚上，突然接到韓國瑜打來的一通電話，他那一刻充當音樂老師角色，教導張善政唱一首歌，兩人接著唱起「我們倆牽著手呀選總統～選總統～」，張琦雅便牽起張善政的手，並接著高喊「中華民國萬歲！」

隨後致詞的張善政笑說，張琦雅把他講話的時間都用光了，但他還是強調，現場充滿中華民國國旗，「明天蔡英文要在這裡辦造勢，會有多少面國旗！零！」呼籲大家一定要把票投給最愛中華民國的韓國瑜，保衛國家只有韓國瑜可以做到，並高喊「星期六記得把英文翻成國語（國瑜諧音）！」

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