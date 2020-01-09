　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

等好幾個月...澳洲簽證卡關！165名中國學生批：與其這樣拖不如拒簽

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 澳洲人權委員會的報告顯示，2015至2016年間，超過半數的澳洲大學生表示至少受過1次性騷擾。（圖／示意圖／翻攝自臉書／澳洲國立大學）

▲ 有中國學生等待澳洲的簽證，一等就是數個月。（圖／示意圖／翻攝自臉書／澳洲國立大學）

記者邱茀濱／綜合報導

165名準備赴澳洲留學的中國學生，近日氣炸向《環球時報》投訴，表示他們提交簽證申請數個月後都未得到回覆，其中甚至有人一等就是17個月，誇張的是還等到連學校錄取通知書及獎學金都過期失效，簽證還沒下來，痛批「與其這樣無限期地拖下去，我反而更能接受拒簽」。

▲▼中國學生申請的澳洲簽證，遲遲沒有結果。（圖／翻攝微博）

▲中國學生申請的澳洲簽證，遲遲沒有結果。（圖／翻攝微博，下同）

165名中國學生近日發聯名信向《環球時報》投訴，包括135名博士研究生和30名訪問學生，且他們均已獲得澳洲大學的錄取通知書，但他們提交的簽證申請，「有105人等待時間超過5個月，137人等待超過4個月，甚至還有人等超過17個月沒有任何進展」，等待時間超過1年的學生也有9名。

▲▼中國學生申請的澳洲簽證，遲遲沒有結果。（圖／翻攝微博）

聯名信指出，他們等待簽證的期間，曾多次透過email、電話等方式聯繫澳洲移民局，詢問並催促簽證辦理進度，不料都得到官腔式的回覆，「所有申請簽證的非澳洲公民都會接受由其他部門進行的健康、性格和安全審查」，同時指出「完成審查的時間視具體情況而定」。

▲▼中國學生申請的澳洲簽證，遲遲沒有結果。（圖／翻攝微博）

此外，還有中國學生試圖聯繫發放錄取通知書的澳洲大學和中國駐澳洲大使館，並向澳洲相關部門進行投訴，不過還是無效。對於簽證申請過程中出現的問題，有中國學生抱怨稱，澳洲的簽證審核過程缺乏透明性，對於不正常的審理周期缺乏合理解釋。對此，《環球時報》記者向澳洲移民局和中國駐澳洲大使館就簽證問題提出質疑，但截至7日仍未收到回覆。

▲▼中國學生申請的澳洲簽證，遲遲沒有結果。（圖／翻攝微博）

一名中國學生指出，「到去年9月底，我的獎學金和學校offer（錄取通知書）都已經過期，需要重新申請，現在語言成績也已經過期。」還有另名學生稱，與其被這樣無限期地拖下去，她反而更能接受拒簽，「我們許多人因為澳方的這種做法，打亂了自己的所有規劃，更不要提等待過程中的精神折磨了。經歷漫長等待無果後，我們的精神和經濟損失又能找誰追訴？」

►「IG討論爆款」～超殺新年禮物來了！

ET快訊
凱道70萬人挺韓喊「百萬庶民破紀錄」！韓粉感動穩了　網崩潰：
神秘嘉賓現身造勢！讚韓國瑜：我沒看過會幫幕僚收飲料杯的市長
即／韓國瑜凱道造勢旗海超震撼！晚間7：30主辦宣布破60萬人
焦慮到睡不著！媽熬夜寫家書「哭整夜」求投韓　2兒子已讀不回
即／趙少康力挺韓國瑜！出席「凱道造勢」　揭不幫馬英九站台原因
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

花錢買防癌險！她確診乳腺癌「切除右乳」…保險公司一聽拒賠

等好幾個月...澳洲簽證卡關！165名中國學生批：與其這樣拖不如拒簽

農民憂「反滲透法」影響水果銷陸　陸委會：別被不實報導迷惑

3歲男童發高燒「住院20天」！父親砸22萬救他…竟是體溫計壞了

寫萬字論文研究「如何烤羊腿」　北大女學霸完美實作追求心上人

王立強疑被脅迫「翻供」　陸委會：台灣人不接受不當介入選舉

上班太無聊！30歲管理員跑樓頂玩彈弓...下秒「擊碎公車玻璃窗」　判刑結果出爐

13歲男孩住院2天後亡…「躺殯儀館4年」家屬拒絕領走！爸怒告醫院：你們要負責

胡潤首發中國民企500強　阿里市值16兆第一、騰訊第二

「新型冠狀病毒」掀恐慌！港大教授：「疫情何時結束」下周末是關鍵

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

主人狂被咬崩潰「向訓練師求助」　她耐心鼓勵、引導...幼犬3天學乖

計程車上掉手機！暖司機回頭送還　大陸夫妻狂讚：台灣最美風景是人

陳水扁激動北上3問馬英九 公款私用無罪「讀同個大學嗎？」

鄧紫棋東區唱片行買自己專輯　換到員工價+一個月播她的歌XDD

淘寶台灣年貨節

花錢買防癌險！她確診乳腺癌「切除右乳」…保險公司一聽拒賠

等好幾個月...澳洲簽證卡關！165名中國學生批：與其這樣拖不如拒簽

農民憂「反滲透法」影響水果銷陸　陸委會：別被不實報導迷惑

3歲男童發高燒「住院20天」！父親砸22萬救他…竟是體溫計壞了

寫萬字論文研究「如何烤羊腿」　北大女學霸完美實作追求心上人

王立強疑被脅迫「翻供」　陸委會：台灣人不接受不當介入選舉

上班太無聊！30歲管理員跑樓頂玩彈弓...下秒「擊碎公車玻璃窗」　判刑結果出爐

13歲男孩住院2天後亡…「躺殯儀館4年」家屬拒絕領走！爸怒告醫院：你們要負責

胡潤首發中國民企500強　阿里市值16兆第一、騰訊第二

「新型冠狀病毒」掀恐慌！港大教授：「疫情何時結束」下周末是關鍵

JHBL／大倫男女籃皆分組第1晉級　女子組戰況混沌

新春年節遊雲林！地方文化館節、觀光工廠　動靜都好玩

外送員求助「過年要怎麼解釋工作」　網友高招神救援

新北比漾廣場、環球購物中心春節「耍可愛」　鼠年福袋，巨型扭蛋都出爐

韓國瑜造勢宣布突破80萬人　沈玉琳：凱道寫歷史！

6年沒調整價格　欣葉日本料理自助餐5/1餐費漲60~80元

宏碁2019年12月營收月增13.9%　全年合併營收年減3.3%

中小企業放款去年前11月破3500億元　全年有望創5年新高

最會「勾引」異性的星座女Top 4　雙子壞壞惹人愛才第二

陳根德赴地檢署按鈴提告對手　鄭運鵬：選情告急膝蓋反映

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

大陸熱門新聞

美女博士發現「老公是Gay」跳樓身亡

武漢不明肺病　病原體為新型冠狀病毒

員工聚餐被遺忘！他氣炸開堆高機撞公司

妻難產亡！女嬰搶救6天...父淚簽器捐

情侶車廂纏綿！女孩猛嬌嗔　乘客：進去了…

3歲男童發高燒20天！竟是體溫計壞了

學長嗆丟臉　女孩1年跑4000km暴瘦照曝光

老公下車辦事！妻子被反鎖車內險窒息身亡

30萬台商返鄉投票　盼兩岸好轉

13歲男孩住院2天後亡…陳屍殯儀館4年

和爸媽鬥嘴爭執！10歲男童「悄悄爬上30F」跳下亡

正妹兒童公園全裸！　攝影師猛拍上傳分享

《冰雪奇緣》靈感來源！媽媽一睜眼「陸客在房間」

黑衣男接愛妻下班…半路卻因神秘正妹進了警局！

更多熱門

相關新聞

宋兆文／共軍退將喊話犯兵家大忌

宋兆文／共軍退將喊話犯兵家大忌

啥叫北平模式，是請吃全聚德烤鴨嗎？啥又叫天津模式，是賣狗不理包子嗎？怎麼都當到中將了，連武力犯台的基本原則都搞不清楚？

解放軍退將：兩個旅就攻下澎湖　

解放軍退將：兩個旅就攻下澎湖　

復旦大學刪思想自由　胡錫進回應

復旦大學刪思想自由　胡錫進回應

環時：英媒將鄭文傑塑造成義士有意思

環時：英媒將鄭文傑塑造成義士有意思

胡錫進：暴徒若狂妄升級　國家出手是必然

胡錫進：暴徒若狂妄升級　國家出手是必然

關鍵字：

澳洲簽證中國學生環球時報

讀者迴響

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

過馬路遭曳引車輾斃！兒崩潰抱屍　店家：腳身分離

東吳情侶雙屍真相曝！驚見男友上吊亡...她同赴黃泉相會

莉婭認愛謝和弦！反擊「決裂是Keanna一手造成」

獨／扣嫂流產！驗孕日期曝光...39天後失去小孩

小賈斯汀認了「罹患不治之症」！

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

雙屍悲劇！主唱男大生自殺、女尋死

苦勸大學兒　挺韓爸寫1460字長文

美女博士發現「老公是Gay」跳樓身亡

杜汶澤46秒投票片問台灣「你知道你幸福嗎？」12萬人淚崩

獨／Keanna流產　謝和弦收砲火盼好聚好散

全聯推出超狂福袋　網友嘆：怎麼搶啊

720萬「黃金齒輪」闖關　外層鍍銀還是栽了

BTS柾國紅眼框向粉絲道歉

武漢不明肺病　病原體為新型冠狀病毒

更多

最夯影音

更多
出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚
霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面