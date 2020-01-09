等好幾個月...澳洲簽證卡關！165名中國學生批：與其這樣拖不如拒簽

▲ 有中國學生等待澳洲的簽證，一等就是數個月。（圖／示意圖／翻攝自臉書／澳洲國立大學）



記者邱茀濱／綜合報導

165名準備赴澳洲留學的中國學生，近日氣炸向《環球時報》投訴，表示他們提交簽證申請數個月後都未得到回覆，其中甚至有人一等就是17個月，誇張的是還等到連學校錄取通知書及獎學金都過期失效，簽證還沒下來，痛批「與其這樣無限期地拖下去，我反而更能接受拒簽」。

▲中國學生申請的澳洲簽證，遲遲沒有結果。（圖／翻攝微博，下同）



165名中國學生近日發聯名信向《環球時報》投訴，包括135名博士研究生和30名訪問學生，且他們均已獲得澳洲大學的錄取通知書，但他們提交的簽證申請，「有105人等待時間超過5個月，137人等待超過4個月，甚至還有人等超過17個月沒有任何進展」，等待時間超過1年的學生也有9名。

聯名信指出，他們等待簽證的期間，曾多次透過email、電話等方式聯繫澳洲移民局，詢問並催促簽證辦理進度，不料都得到官腔式的回覆，「所有申請簽證的非澳洲公民都會接受由其他部門進行的健康、性格和安全審查」，同時指出「完成審查的時間視具體情況而定」。

此外，還有中國學生試圖聯繫發放錄取通知書的澳洲大學和中國駐澳洲大使館，並向澳洲相關部門進行投訴，不過還是無效。對於簽證申請過程中出現的問題，有中國學生抱怨稱，澳洲的簽證審核過程缺乏透明性，對於不正常的審理周期缺乏合理解釋。對此，《環球時報》記者向澳洲移民局和中國駐澳洲大使館就簽證問題提出質疑，但截至7日仍未收到回覆。

一名中國學生指出，「到去年9月底，我的獎學金和學校offer（錄取通知書）都已經過期，需要重新申請，現在語言成績也已經過期。」還有另名學生稱，與其被這樣無限期地拖下去，她反而更能接受拒簽，「我們許多人因為澳方的這種做法，打亂了自己的所有規劃，更不要提等待過程中的精神折磨了。經歷漫長等待無果後，我們的精神和經濟損失又能找誰追訴？」

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