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有創意！鄭文傑「嫖娼者→政治蒙難者」　環時：英媒將他塑造成義士

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▲人民日報公開鄭文傑出入「嫖妓場所」影片。（圖／翻攝自人民日報影片）

▲人民日報公開鄭文傑出入「嫖妓場所」影片。（圖／翻攝自人民日報影片，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

英國駐香港總領事館前職員鄭文傑（Simon Cheng）8月前往中國時因「涉嫌嫖妓」被大陸公安拘留，但他獲釋後卻向媒體表示，他在拘留期間遭到拷問迫供。不過，官媒隨即公布他3次進入「嫖妓場所」及審訊的影片。對此，《環球時報》21日發社論批評，「一個嫖了娼」，既不敢否認這一事實又對記者相關提問閃爍其詞的人說的話，應該被英國外交大臣當作依據來與另一個大國進行嚴肅的交涉嗎？

社論以「嫖娼者變政治蒙難者，這太有創意了」為題指出，鄭文傑在接受BBC訪問時指出，他遭到酷刑的細節，包括他被戴上手銬和鐐銬，並且被長時間吊起來，保持壓力姿態靠牆蹲下幾個小時，甚至不許他睡覺並且逼他用唱國歌保持清醒等等，「這些都很符合西方輿論對『共產主義中國濫用酷刑』的想像」。

「一個嫖了娼，既不敢否認這一事實又對記者相關提問閃爍其詞，而且居然敢說自己『沒有做任何對不起我所珍惜和愛的人的事情』，這樣的人還有誠信嗎？」社論反問西方媒體和政客，鄭文傑的話應該被「英國這樣國家的外交大臣當作依據來與另一個大國進行嚴肅的交涉嗎？」

社論提到，「中國內地前些年嚴厲整肅有些辦案人員搞刑訊逼供的問題」，被普遍認為取得實質性成果，而如今執法記錄儀被廣泛使用，公民捍衛自身合法權益的意識空前提高，已經有好幾年了，「中國內地沒有再出這方面的醜聞和爭議」。那就更難解釋，深圳警方究竟有什麼動機要在敏感時間和環境中，「對一名香港籍被拘留者使用酷刑，將自己置於巨大法律和輿論風險中呢？」

▲人民日報公開鄭文傑出入「嫖妓場所」影片。（圖／翻攝自人民日報影片）

「鄭文傑被抓和被放都符合中國內地法律，他在外界看不到的中間地帶講述了遭中國『國保』虐待的故事」，社論表示，同時因為外界看不到，因此「他可以揀香港反對派和西方人士最喜歡的情節盡情去編」。

「鄭文傑拉出一個他遭虐待的故事維度，就是要博取香港反對派和西方輿論的同情與支持，將他嫖娼的醜聞覆蓋掉」，社論認為，鄭文傑不希望把焦點放在自己是否嫖娼的問題上，就是「力圖為自己打造一個因為支持香港『民主運動』而被內地『國保』劫持，並且拷問的『政治蒙難者』形象」。

社論認為鄭文傑風波最有意思的地方，就在於一個道德上有嚴重瑕疵、所編故事根本經不起推敲的人，「卻受到英國媒體和政府開足馬力的支持」；世界上有很多流氓，但有的反而被塑造成「義士」，被罩上光環，「其中的奧秘才是人類社會很多悲劇的真正起源」。

「中國在實現以億為單位的人口走向現代生活的偉大人權進步，但它被說成是人權不斷倒退的黑暗國家」，社論最後強調，不能不說，現在是西方輿論最失態、最荒唐的時代。

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