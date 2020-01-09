影／雙帥對決拼顏值還要拼外語能力　「站神」蔣萬安秀英文撩妹圈粉

記者陳涵茵／台北報導

2020大選北市立委第三選區中山、北松山「雙帥對決」備受關注，民進黨候選人吳怡農與國民黨立委蔣萬安，兩人皆擁有高顏值，不僅外貌、家世到政績皆被放大檢視，就連英文能力都拿出來比拼，事實上兩位候選人都是美國常春藤名校畢業，外語能力都是頂尖。

▲蔣萬安展現外文實力。（圖／翻攝自《浩爾口筆譯 ft. 創譯兄弟》提供影片。）



吳怡農日前召開國際記者會全程用流利英文應答外媒現場提問，不少網友大讚，甚至有人跳出來質疑蔣萬安的英文能力，吳怡農畢業於耶魯大學經濟系，蔣萬安委員則是賓大法學院，兩人皆頂著常春藤名校光環。

▲蔣萬安畢業於常春藤名校，擁有美國律師執照。（圖／記者屠惠剛攝）



蔣萬安素來有「國會模範生」的稱號，擁有美國律師執照，此次選戰打得低調，先前上Youtuber《浩爾口筆譯 ft. 創譯兄弟》頻道早在上週已開口秀過英文，宣傳政見同時也展現了高EQ與超強外文能力，更搞笑示範台劇中常出現的中英夾雜「晶晶體」橋段，親民形象大圈粉。

▲蔣萬安頻道上解釋專有名詞Filibuster。（圖／翻攝自浩爾口筆譯 ft. 創譯兄弟提供影片）



節目上被問及先前的站神事件，蔣萬安也順便教學了英文單字「Filibuster」，冗長辯論，意指透過冗長發言的議事程序來杯葛一件法案，現場被抽考「勞基法」等專有名詞也考不倒。

＊影片由《浩爾口筆譯 ft. 創譯兄弟》授權提供。