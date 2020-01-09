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香港民主黨議員與民眾黨交流　梁翊婷：中間會不會是民粹的選擇？

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▲▼香港民主黨議員拜訪民眾黨。（圖／記者楊亞璇攝）

▲香港民主黨議員拜訪民眾黨。（圖／記者楊亞璇攝，下同）

記者楊亞璇／台北報導

民眾黨祕書長張哲揚與立委候選人何景榮9日下午與多名香港民主黨議員進行交流會談，香港民主黨議員梁翊婷對於民眾黨的中間路線表示疑惑，她認為，統獨問題最後要有一個選擇，「這個中間（路線）會不會是比較民粹一點的選擇呢？」

梁翊婷在對談中詢問，民眾黨自稱不藍也不綠，香港有一些政黨也會說自己是中間路線，不是泛民也不是建制派，但是最後他們都是親中的建制派。

張哲揚回應，這次選舉有19個政黨搶攻政黨票，選局是兩大黨打小黨，小黨互打，小黨都是大黨側翼，像是綠黨，民眾黨現在是第三黨，當然希望能夠執政，但是民進黨剛開始說因為國民黨不好，人民給民進黨機會，但是看起來差不多，不管怎麼樣，每個世代都有每個世代的問題跟解決方法，國民黨都是老先生，民進黨都是派系，「如果在香港的話，我想各位今天不會在這裡」。

張哲揚說，要莫忘初衷，有一些年輕人選上之後，政府就弄一個委託研究案5000萬給他，他拿到5000萬之後，發現比選舉還好賺，呼籲「各位都很年輕，今天是因為環境上讓你有機會，千萬不要忘了初衷」。

梁翊婷事後受訪表示，她知道台灣跟香港情況有點不一樣，但她有疑問是，第三條路線定位是很難的，因為最終可能都是有選擇，譬如在香港出現小的政黨出來，他們都會說他們走第三條路線，但是可能其實最後發現都是親中的比較多，小黨可能容納不同聲音的，若主席是親中的，但是其他人比較偏民主派的，在香港反送中最後，選擇退黨，「所以我有一個疑問，第三條路線是不是真的可行呢？」

「所以秘書長這樣說的話，可能要看選舉結果」，梁翊婷認為，可能統獨問題最後也要有一個選擇，「這個中間會不會是比較民粹一點的選擇呢？」她補充說，她是用香港的例子來看，也知道台灣的情況會不一樣。

梁翊婷指出，這次來台聯繫到民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量參訪，主要是想知道選舉怎麼舉行，這次台灣選舉跟香港關係很密切，希望台灣跟大陸的關係有比較清楚的選擇，跟大陸關係清晰一點，不可以有太親密的交往，因為最後可能會影響到台灣的未來。

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