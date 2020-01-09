國道中部最塞！春節車潮增2倍⋯高公局：善用「西濱公路」避壅塞

▲國5春節車潮多。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李宜秦／台北報導

春節連假將至，交通部高速公路局表示，中部路段為南北車流往返必經之處，交通量將是南、北4倍以上，尖峰時段交通需求將為平日2倍以上，部分路段車速恐低於40公里，呼籲需往返中部地區的用路人，多加利用台61及台63，避開壅塞。

高公局表示，目前台61西濱快速公路已可完整銜接新竹至台南路段，台63可替代國6舊正至霧峰系統及國3霧峰系統至中投路段，高公局呼籲至中部旅遊用路人可多加利用。

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台中往返彰化用路人，可透過國3中港系統-國4清水端-台17-台61往返彰化地區，並可利用台61乙及彰195往返彰化市區。南投至台中之用路人，可行駛國6舊正交流道-中118(北岸路)-台63-台中(大里地區)替代道路，若國6西向車流回堵超過舊正交流道，亦可改駛與國6平行之台14。

另新竹至彰化用路人，南向可透過國3西濱交流道銜接台61，假期後段北返則可利用國3西濱交流道接回國3，至初三及初四國3西濱入口封閉，可續行台61從國3香山交流道進入，或行駛台15至新竹。

高公局表示，預計今年春節會有大量車潮利用國5、蘇花改返鄉旅遊，南港系統至坪林南向路段於初一至初三間，行車時間約增3到5倍；頭城至坪林北向路段於初三至初五間，行車時間約增5到7倍。

▲國3中港系統至彰化市區南向替代道路圖。（圖／高公局提供）

▲國6往來台中、彰化替代道路圖。（圖／高公局提供）

▲台61北向改道至國3香山交流道示意圖。（圖／高公局提供）