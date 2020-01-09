投票日到！國道車潮湧現⋯「五大地雷路段壅塞時間」曝光

▲投票日國道壅塞路段曝光。（圖／高公局提供）



記者李宜秦／台北報導

後天（11日）就是2020總統大選，交通部高速公路局預估，當日交通量應與一般例假日相當，主要以南向旅次為主，預計10時到16時於南向國1新竹、彰化路段，國3桃園、台中路段及國5等五大路段，將出現壅塞狀況，用路人可提早出門投票，並善加利用公共運輸工具。

高公局表示，投票日交通需求以投票及旅遊的南向旅次為主，預估交通量為101百萬車公里，與一般例假日相當。

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高公局預估，壅塞時段及路段為10時到16時南向國1新竹、彰化路段，國3桃園、台中路段及國5，為維持國道主線服務水準，除比照例假日以機動開放路肩及匝道儀控措施進行交通疏導，並成立交通疏導應變小組，同時加派人員輪值，以因應緊急狀況。

▲國5投票日將有車多壅塞狀況。（資料照／記者游芳男攝）

高公局表示，用路人如欲前往投票或出遊，建議儘量搭乘公共運輸前往。若自行開車之用路人，請儘量提早出門，行前先檢查車輛狀況並養足精神，及利用「高速公路1968」App或網站查詢路況。

另外行駛途中可透過廣播、路上電子資訊看板、請同車親友使用「高速公路1968」App，掌握即時路況，彈性調整行車路線，避開壅塞路段，做個聰明的用路人。