全球知名醫美設備商選高雄　首座千萬級醫美教育中心！良醫揭關鍵：亞洲人崛起　

▲彭賢禮皮膚科診所院長(左)跟全球知名醫美器材公司合作建立教學中心 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

亞太地區首間醫美教育中心落地高雄，地點就選在左營區的彭賢禮皮膚科診所6樓。這間醫美教育訓練中心是彭賢禮醫師向全球知名醫療美容設備公司CANDELA公司來爭取，而CANDELA的亞太區總裁也特別南下高雄出席成立大會，彭賢禮皮膚科的醫師江紀萱就相當興奮，「因為這樣就不用常跑台北了！」

彭賢禮院長指出，CANDELA會選在高雄建立亞太地區首間醫美教育中心的原因，就是因為近年來研究亞洲人成為醫學的趨勢：「大家對於治療亞洲人都非常有興趣，主要是因為亞洲人崛起，很多就移民到全世界，比如說是加拿大、美國與澳洲等等，就都非常希望聽到怎樣治療亞洲人，因為我們知道白種人跟亞洲人皮膚對雷射反應不同，白種人皮膚不會反黑，恢復期都短很多，所以設定可以非常強，可是相同設定對於亞洲人就常會出現很多麻煩」。

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▲高雄左營彭賢禮皮膚科診所跟全球知名醫美器材公司合作建立教學中心 。（圖／記者吳奕靖攝）

當初會有這樣想法，也願意砸下千萬協助CANDELA建立亞太醫美教育中心，彭賢禮主要是想到過去常年在國際演講，一年365天就有270幾天不在國內，每次大型演講會議破萬人次時都在想，如果能讓這些醫師一同來台灣舉辦國際會議，那該是多好增加台灣在國際醫美領域的能見度的機會，在這樣的想法下，亞太教育訓練中心的構想就誕生了，讓全亞太地區醫師，可以到高雄進行教育培訓，發掘醫學美容市場另外的可能性。

而CANDELA選擇跟彭賢禮皮膚科診所來作，同樣考量是台灣甚至全世界，很少有診所擁用七層樓高的醫學中心，還有超過50台齊備的美容儀器與超過20篇醫學論文研究數據，再加上PSAI擁有國際化的會議廳，除了寬敞的空間外，更具備全球連線會議與3D投影會議能力，這也是國際藥廠與全球領先的美容設備公司選擇P-SKIN的原因。

▲圖左為彭賢禮院長，右為全球知名醫美器材公司CANDELA亞太區總裁Robert Ruck 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄左營彭賢禮皮膚科診所跟全球知名醫美器材公司合作建立教學中心 。（圖／記者吳奕靖攝）

目前位在彭賢禮皮膚科診所六樓的醫美教育中心，已經舉辦過超過10場的國際會議，合作對象像是全球第四大藥廠Allergan、Candela、Lumenis、Quanta System等國際藥廠與全球領先的美容設備公司，810位來自世界各地與兩岸的醫師一同參與會議。未來更希望可以做到全球醫美市場醫療教育培訓，針對兩岸三地美容諮詢師訓練，醫美諮詢師是醫生和求美者之間的溝通橋樑，課程領域涵蓋美容醫學專業、行銷企劃、諮詢技巧、廣告規範、客訴處理等作完整的訓練，降低消費者資訊的落差，與完整服務流程。



▲教學中心會議室 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲教學中心示範教學區 。（圖／記者吳奕靖攝）