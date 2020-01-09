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埃及總統塞西會見王毅：期待中方在當前「中東亂局中主動作為」

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▲美軍全球快速反應部隊主力─第82空降師的先遣部隊第一旅戰鬥團（1st Brigade Combat Team），已經前往中東地區部署。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍全球快速反應部隊主力─第82空降師的先遣部隊第一旅戰鬥團（1st Brigade Combat Team）已經前往中東地區部署。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

自上月31日美軍空襲伊拉克巴格達國際機場後，美國、伊朗、伊拉克三方進入緊繃狀態。埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）當地時間1月8日在首都開羅會見大陸國務委員兼外長王毅。他表示，期待中方在當前的中東亂局中主動作為，發揮更重要作用。

據《新華社》報導，塞西表示，埃方願同中方共同努力，推動兩國全面戰略夥伴關係邁上新的台階，樹立新的目標，埃及堅定支持「一帶一路」倡議，願成為共建「一帶一路」的重要夥伴，埃方正處於發展振興的重要關口，希同中方加強各領域互利合作，深化反恐和去極端化交流，埃方讚賞中國在國際事務中一貫秉持公正立場，期待中方在當前的中東亂局中主動作為，發揮更重要作用。

▲王毅在伯爾尼和瑞士聯邦委員兼外長卡西斯共同會見記者。（圖／翻攝自中華人民共和國外交部網站）

▲王毅。（圖／翻攝自中華人民共和國外交部網站）

對此，王毅表示，在兩國元首戰略引領下，中埃關係呈現強勁發展勢頭，「我此次非洲之行將埃及作為新年首訪首站，旨在對外傳遞中方高度重視中埃關係的積極信號，雙方要朝著新時代構建命運共同體的目標提升兩國關係水準，推動中埃全面戰略夥伴關係邁上新台階；作為埃及可長期信賴的夥伴，中方堅定支持埃及維護國家主權、獨立與領土完整，支持埃及走符合自身國情的發展道路，支持埃及打擊一切形式的恐怖極端勢力，支持埃及加快實現民族復興，支援埃及在國際和地區事務中發揮更大作用。」

他進一步指出，中國已成為埃及最大交易夥伴，去年對埃投資增幅超過60%，兩國合作領域不斷拓展，合作深度不斷提升，中方願積極推動更多中資企業來埃及投資興業，助力埃及的工業化進程，中方願同埃方深化戰略協作，共同維護中東和平穩定，維護多邊主義和公平正義，捍衛廣大發展中國家的共同利益。

訪問期間，王毅還會見了埃及總理馬布里（Mostafa Madbouli），同埃及外交部長蘇克里（Sameh Shoukry）共同主持中埃外交戰略對話並共同會見記者。

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