「保險菁英獎學金」每年100萬元！南山人壽攜手東吳大學　合作培育精算數學人才

▲南山人壽。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／台北報導

為了培育保險精算人才，南山人壽與東吳大學合作設立「南山人壽保險菁英培育獎學金」，每年提供東吳大學100萬元，以鼓勵優秀學子以數理學科為基礎、電腦程式為工具，結合應用財務工程及保險精算，將來投身保險產業發揮所長，為國內保險產業環境孕育更多未來的優秀種子。

南山人壽表示，總公司日前舉辦第一屆頒獎典禮，由南山人壽產品發展暨精算功能副總經理陳維新，及東吳大學財務工程與精算數學系主任詹芳書教授親自頒獎予10位優秀學生。陳維新致詞表示，南山人壽一直以來都將人才視為企業最重要的資產，也希望與學界共創「創新保險商品的育成中心」。

陳維新指出，東吳大學「財務工程與精算數學系」是國內指標性的精算系所，南山人壽很高興能夠陸續與東吳大學展開多項計畫的合作，除獎學金計畫外，也提供企業實習機會，以幫助年輕學子學以致用。本屆10位獲得獎學金學生中，有超過一半已進入南山人壽實習歷練，將學術理論實際落地與業界需要結合。

此外，南山人壽也捐贈研究經費予東吳大學財務工程與精算數學系的「精算大數據研究中心」，該研究中心於今年發表3大研究成果，包括「健康數據互動查詢系統之建立」、「理財機器人於保險之應用」及「癌症發生率趨勢與保險風險探討」等，有助於保險科技研發及創新商品服務的新方向。

▲南山人壽產品發展暨精算功能副總經理陳維新（前排右四）及東吳大學財務工程與精算數學系主任詹芳書教授（前排左五）親自頒獎予10位「南山人壽保險菁英培育獎學金」優秀學生。（圖／南山人壽提供）

據了解，南山人壽「保險菁英培育獎學金」自2018年起開始受理，計畫將為期3年，預計每年提供10個受獎名額。詹芳書認為，透過這次合作，對雙方都產生正面的循環，未來希望進一步與南山人壽有更深化的合作模式。

頒獎典禮上也邀請目前正在南山人壽商品部實習的獲獎同學黃資喻與陳昱蓁分享實習心得，兩位同學目前就讀東吳大學財務工程與精算數學系研究所一年級，都開心表示這次難得的實習經驗，對於在保險精算方面的專業養成很有幫助，從校園的研究，延伸到企業的實務運作，讓學術與實務融合，將學校學到的知識發揮更大效益。

南山人壽表示，近年來由於科技的創新變革，也驅使保險業從傳統模式快速朝向數位金融的方向進行轉型，總公司致力發展新科技和大數據在保險商品、服務、流程等各面向的創新應用，因此對於高知識含量、FinTech人才的需求甚殷，期待能從企業外部、學術研究機構注入更多新血，挹注更多元的觀點，拓展保險商品的研發設計能量；另一方面，藉由與外部學術機構的合作，也能夠讓企業內部員工利用參與研究的機會，提升商品研發的品質，創造雙贏。