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自殺干預師和死神賽跑　阿里巴巴人工智慧「守護生命」

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　▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,成人,性侵,女孩,手,床,絕望,悲,猥褻,傷害,流血,叔叔,私慾,崩潰。（示意圖／123RF）

▲ 阿里巴巴「守護生命」專案的「自殺干預師」武綱及時挽回一條寶貴生命，示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者簡立宇／綜合報導

大陸一名12歲女孩在去年12月因為受到父母批評，起了輕生念頭，在淘寶上詢問購買安眠藥，客服部察覺異常，通知阿里巴巴「守護生命」專案的「自殺干預師」武綱，一邊安撫女孩，一邊報警尋人，所幸最後女孩沒有大礙。

阿里巴巴旗下的阿里安全推出「守護生命」專案，利用人工智慧技術，結合商家、公安建立自殺干預機制，專案運行半年多來，已經勸阻超過千位有自殺傾向的民眾。1月7日，這個團隊在北京國家會議中心分享故事，希望能影響更多的人，重視自殺問題。

根據《澎湃》報導，武綱和整個守護守護生命團隊所遇到的案例，常常都是生死攸關的緊張時刻，深怕差那麼一分鐘，螢幕另一頭的生命就會消失。「我們想救下更多的人」，武綱表示，很多人不是一開始就決意求死，只是當下跟自己過不去。

起初這個「守護生命」專案得不到商家的認同，不願配合。因此團隊為了維護商家利益，規定「只要有關自殺攔截的訂單，損失由阿里巴巴承擔」，希望能增加商家的配合度。

然而商品百百種，如果只靠被動防守，絕對防不勝防。「曾經有人買了很多辣椒，他在對話中表露想吃辣椒自殺的念頭」，武綱表示，客服人員需要增強專業培訓，當有客戶購買特定商品，例如農藥，必須詳細詢問用途。

就算把商品給攔下來了，也不一定能阻止螢幕對面自殺的決定。阿里巴巴希望能用大數據與人工智慧，解決社會問題，由「守護生命」團隊將冰冷的電商平台數據化為敏銳的觀察力，以語言與情感支持陪伴他們度過難熬的時刻。

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