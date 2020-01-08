全台首例！鳳林鎮公所「發年終獎金」　上萬鎮民爽領2000元

▲全台首創！花蓮鳳林鎮公所發年終紅包。（圖／鳳林鎮公所提供，下同）



記者王兆麟、邱茀濱／花蓮報導

花蓮鳳林鎮的西瓜去年受天災影響，導致農產品歉收，農民及工人收入都減少，但鳳林鎮公所卻大方指出，總共要發給1萬多位鎮民每人2000元的年終慰問金，希望藉此刺激鎮民消費。

鳳林鎮去年重要農作物遭受嚴重災損，導致農民及工人家庭生活陷入困窘，消費能力嚴重下降，地方經濟陷入低迷，所以鎮民代表會（鎮代會）訂出年終慰問金發放辦法，經費來源則是撥用「中區垃圾掩埋場」2000多萬的收益，以鼓勵鎮民消費。

位於花東縱谷內的客家小鎮鳳林鎮，人口總數有10592人，凡是在2019年6月底前設籍的鳳林鎮者，都領得到鎮公所發送的2000元紅包。這項「全國首創」由鄉鎮公所發的年終慰問金，以戶為單位，將於14日至19日開放領取。

鎮公所財政課長劉翠雯表示，若在時間內無法前往領取的鎮民，可於2月3日起至2月27日止，持戶長存摺封面影本與通知單，到鎮公所財政課辦理轉帳，逾期未申辦或領取者，剩餘款項將移作鳳林鎮急難救助金使用。

鎮長蕭文龍說，將採現金發放，希望鎮民盡量用在鎮上消費，採買年貨、添購新衣等，刺激在地景氣，擴大效益。

據悉，鳳林鎮公所過去2年頒布多項社會福利政策津貼，包括每胎2萬元婦女生育補助、0到4歲兒童每年24000元生日禮金、全鎮急難救助100萬元、老人與社福團體加菜金100萬元，老人重陽禮金改由65歲以上發放500元至2萬元不等，且都是挪用掩埋場的收益，堪稱全縣13鄉鎮市福利最好。

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