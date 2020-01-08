影／糗！吳敦義發表中常會聲明　疑似讀稿看錯行...整段跳針兩次

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席吳敦義8日下午於中常會前恭讀總理遺囑後發表選前重要聲明，呼籲選民11日出來投票。但吳敦義聲明稿唸得不太順暢，甚至「看錯行」整段跳針。

吳敦義表示，再過3天即將舉行2020總統、立法委員選舉，此役攸關中華敏國永續存亡以及下一代未來，至關重要，他藉由中常會發表選前聲明。吳敦義念到第一項聲明時說「民進黨故態復萌...執政傲慢、濫權、酬庸、無能，讓人民感到...民進黨故態復萌，執政傲慢、濫權、酬庸、無能，讓人民感受到...如同回到陳水扁執政時期的8年」。

除了整段跳針，吳敦義也唸錯不少字，第一項的「故態復萌」唸成「故態ㄈㄟˋ明」。第二項，瀕臨危機唸成「ㄆㄧㄣˊ臨危機」等狀況，令出席的中常委面色也有些尷尬。

▲國民黨中常會，吳敦義發表談話。（圖／記者屠惠剛攝）

吳敦義聲明全文：

一、民進黨執政將近四年，總結蔡英文女士的施政成績，政府不廉能，社會不和諧、經濟不樂觀、兩岸不和平，台灣人民在陳水扁貪污醜聞後，再給了民進黨一次機會，但民進黨不知反省，再次執政後，忘記了教訓、忘記了謙卑、忘記了珍惜。民進黨故態復萌，執政傲慢、濫權、酬庸、無能，讓人民感受到陳水扁執政時期的八年，貪污腐敗、派系分贓、打擊異己、製造對立，台灣人民的忠厚、善良不該被民進黨如此糟蹋。

二、前年縣市長選舉，討厭民進黨是當時最大黨，下架民進黨成為全民最大共識，蔡英文能力不足、視野狹隘、政策評估遠離民意，例如一例一修，因缺乏溝通協調能力，勞、資、政府三輸。 年金改革，因缺乏同理心，一意孤行，弄得社會對立。能源政策，因「廢核」的意識形態作祟，缺乏長遠規劃，導致人民用肺發電。轉型正義，因私心自用，抱持以報復的東廠心態，成了轉型不正義。兩岸政策，因不承認一中各表的九二共識，不斷製造衝突、對峙，導致兩岸關係陷入僵局，甚至瀕臨危機。公投修法，形同沒收公投，沒收了人民權利，讓民主嚴重倒退。

三、民心思變，民心望治，民心求安的社會氛圍，是國民黨必須肩負起回應民意期盼的的重大責任，有信心改變困窘的情況，為人民重建廉能有效率的政府、公義和諧的社會、繁榮均富的經濟、穩定的兩岸發展，並捍衛中華民國永續發展。

四、 選戰最後關鍵時刻，我們必須上下一心，團結一致，爭取最多民意的支持。衷心期盼國人鄉親們踴躍出來投票，「改革向前的力量，需要每一張選票作後盾」。總統票請支持2號韓國瑜，政黨票請支持9號中國國民黨，各縣市請支持國民黨提名的區域立委候選人，國會席次如能衝過半，我們就有能力撥亂反正，修正民進黨執政下所有不公不義的法案與政策，共同為台灣人民的幸福而努力！