郭台銘突襲參與民眾黨拜票？　柯文哲：人家要幫忙就不要挑三揀四

▲柯文哲出席北門車掃。（圖／記者張一中攝）



記者楊亞璇／台北報導

鴻海創辦人郭台銘8日下午突新增行程，出席民眾黨在基隆的「大眾走」活動，背上印有民眾黨主席柯文哲的大氣球，並比出民眾黨15號的手勢合照，向民眾拉票。對此，柯文哲8日受訪時表示，人家要幫忙，你就說謝謝，還挑三揀四幹什麼。

郭台銘到基隆加入大眾走行列，柯文哲同一時間在台北北門啟動車掃，拉抬選情。對於郭台銘參加大眾走一事，柯文哲指出，他事前並不知道，大眾走每天都會公佈行程，歡迎大家來參加，民眾黨發起人蔡壁如告訴他，有很多學生放學去走，他強調，他們有公佈行程，歡迎大家方便就一起走，「這也沒什麼」。

被問到事先未通知民眾黨就出席大眾走，卻沒有到北門與柯合體，是否感到不受尊重？柯文哲說，「不會啦，人家幫忙你，你就不要挑三揀四，人家要幫忙，你就說謝謝，還挑三揀四幹什麼。」

不過柯文哲在專訪時說，他看到競選看板，郭台銘都輔選自己人，「老宋這樣受得了？」對此，柯說，「我沒有酸他，你不要老是說我酸他」，他強調只是看到看板覺得很奇怪，上面怎麼都沒有親民黨的，「沒有什麼意思啦」。

民眾黨發言人林珍羽補充，郭台銘出席基隆大眾走，直接告訴媒體消息，事前沒有通知黨部，不過，郭台銘確實有來電，表示他希望支持民眾黨，出席民眾黨的選前之夜。

對於郭台銘主動打電話表達希望支持民眾黨，柯文哲說，郭台銘還有李縉穎要幫忙輔選，要怎麼弄他已交代蔡壁如、高虹安，兩個人喬好就好，他強調，他們在排行程，自己不知道，「哪有時間管這種事，幾點幾分上台，怎麼會管這種事」，請高虹安幫忙處理。

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