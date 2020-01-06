還在奔波辦年貨？學年輕人不出門　折扣到手簡單淘到「新」新年

▲農曆新年近了，婆婆媽媽忙著到處辦年貨，但其實不用辛苦奔波，不妨學學年輕人這麼「購」，簡單過一個「新」新年。（圖／記者湯興漢攝）

消費中心／台北報導

雖然2020年才剛來到，但再過不久，又要再跨一次年，迎來華人的農曆新年，而每到此時家家戶戶顯得特別忙碌，既要居家大掃除、採買年貨、張羅年菜，還要抽空到廟宇拜拜祈福求開運、準備走春行頭…為了歡慶熱鬧喜氣的春節，年前工作要做的事情很多，但現在年輕一代的過年方式和老一輩想得不一樣，他們過得是「新」新年，不再讓自己忙得焦頭爛額，而是更簡單享受十足的年味。

以往農曆春節還沒到，婆婆媽媽就得先到處奔波，東市辦年貨、西市買新衣，即使除夕當天也要忙個不停，萬一遇到豬隊友，更是忙上加忙，相較之下，年輕人過年就簡單多了，簡單到手指點一點，不論吃的、喝的、玩的、穿的，全都自動送上門來，因為現在的電商把年貨大街搬到線上，淘寶台灣不僅把所有東西備好好，還貼心針對不同過年場景把必備物品、食品做好分類，不用動腦就能輕鬆辦好年貨，一指搞定一切，一站購足送到家，甚至連安太歲都行，省時省力、便利又省事，成為新的過年趨勢。

▲年貨大街直接搬到線上，手指點一點，就能把各種不同過年場景需要的東西一次買齊。（圖／翻攝自淘寶台灣官網）

鼠年迎春，你開始動手除舊佈新了嗎？許多人一想到客廳要掃、廚房要清，還有臥房、浴室全都要整理，還沒動手，心就已經先累一半，想要有效率達成最高CP值的大掃除方法，不妨打開淘寶台灣來助陣，直接找台強力大功率的無線吸塵器，從地板、沙發、床墊、窗簾到縫隙、牆壁死角，一機全屋清掃，揪出那些積塵、毛髮以及看不見的塵蟎，從此不用再辛苦彎腰；或是交給吸塵、拖地一體的掃地清潔機器人，一次解決兩項家務工作，還有智能判斷清掃路徑，不用擔心掃不乾淨，根本可以躺著大掃除。

▲大掃除交給無線吸塵器，一機清全屋，打掃更輕鬆。（圖／淘寶台灣提供）

▲年夜飯不要再自己辛苦煮了，直接下訂年菜組，讓全家人在除夕能坐下來好好的圍爐團聚。（圖／淘寶台灣提供）

別再讓媽媽為了張羅除夕年夜飯忙進忙出了，淘寶台灣集結人氣名店、地方菜餚、招牌代表等經典及特色年菜，只要一鍵預購，佛跳牆、東坡肉、砂鍋雞湯、紹興醉雞腿、櫻花蝦米糕等美味宅配到府，簡單加熱後即可食用，讓全家人一起坐下來好好團聚，溫馨吃著圍爐年菜；就算是一個人過節，單身漢也能點上滿滿一桌豐富好料，蔗香鴨賞、魚香肉絲、梅子雞腿、泰式檸檬魚、麻油菲力豬、經典佛跳牆，一人享用6道菜，吃好吃滿。過年時加菜吃好料也不能忘了毛小孩，來自本地優質商家春日御節料理，豪華20品讓狗兒子吃得狂搖尾巴，一起開心過好年。

▲跟風玩時下最夯狼人殺桌遊，過年在家不無聊。（圖／淘寶台灣提供）

從除夕夜開始，一連好幾天的春節連假，除了安排出遊走春行程，親朋好友難得全部齊聚在一塊，當然也要揪起來一起嗨，這時候少不了來點好玩的娛樂助興，夯了一整年的Switch很適合讓每個人動起來，在遊戲中冒險挑戰一下；或是跟著「天黑請閉眼」 風潮，入手狼人殺桌遊，大夥兒燒腦鬥智玩時下最夯的團體遊戲，待在家也不無聊。

而過年遇到一群叔叔、伯伯、伯母、阿姨，年輕人最怕被問東問西，想立刻轉移他們的注意力與話題，淘寶台灣推薦一款爆品「筋膜按摩槍」，拿出來幫長輩搥背按腰、釋放疲勞，讓親戚們爽到不囉嗦，除此之外，也可以作為孝親伴手禮，解決爸媽腰酸背痛的煩惱。

▲想讓長輩不囉嗦，入手一支筋膜按摩槍幫他們搥背按腰。（圖／淘寶台灣提供）

▲「大甲媽祖」駐駕淘寶台灣，開放線上點光明燈、安太歲等服務。（圖／翻攝自淘寶台灣官網）

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