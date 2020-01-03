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金鼠年轉運記下3個大掃除吉日　穢氣掃出去、旺氣接起來

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▲▼大掃除，清潔劑，吸塵器，擦地板示意圖。（圖／CFP）

▲大掃除除舊布新，讓居家煥然一新，同時掃掉不如意和不順遂，迎接新氣象。（圖／CFP）

文／陶文
摘自／《2020鼠年開財運賺大錢：易經論股鎖定最佳獲利點，風水造吉招財迎福好運到

過年很簡單，過日子才是真本事！這是俗話說的「過年快，過日子慢」。不過同樣也是俗語「一年之計在於春」和「好的開始，就是成功的一半」，可見過年雖然快，時間短促，但馬虎不得，尤其是「除舊布新」這件事，不只是「風水事」，也是扎扎實實的「開運事」。易經財經專家陶文出版《2020鼠年開財運賺大錢》（時報出版）提到，同樣需要送走的還有去年的不如意和不順遂，將所有的陰霾一掃而空，騰出新的空間接納新氣象、新計畫，接納幸福和幸運，就像迎接陽光一樣。

這個時候就要從居家和辦公室的「大掃除」開始，台灣諺語說得好：「大拼厝，才會大富貴」，將淤積了一整年的灰塵，以及很少開啟的空間和陰暗角落清掃一番接受陽氣，讓幸運的氣息真實地充滿每個角落。除舊布新除了要展現新氣象迎接新年外，最重要的是，在年度接替前夕，將過去一年的不如意、不順心、不愉快……等，掃除那些讓人不舒服的晦氣。將家中淤積了一整年的灰塵，以及很少開啟的空間和角落清掃一番，騰出更多的空間接納幸福、幸運新氣象。

請繼續往下閱讀...

而這樣「除晦、接旺」的重要工作，需要挑選特殊的日辰，以達到「大拼厝，才會大富貴」的效果。大掃除就像動工一般，只要在吉利的日辰與吉時開動後，後續就百無禁忌地順勢執行。「奇門遁甲」是時空並用的神奇開運術，年底有幾個「除晦、接旺」的特殊日辰，分別介紹如下：
1. 陽曆1月12日星期日（臘月十八日）歲德日，大利大掃除，除晦轉運。
2. 陽曆1月17日星期五（臘月廿三日）「月破日」，大掃除，大利除晦轉運。
3. 陽曆1月18日星期六（臘月廿四日）大拼厝，才會大富貴，大掃除吉日。

向舊太歲辭別，感謝太歲星的照顧與庇佑，同時也去除過去一年的不如意，所以最重要的就是「送神」，也是「送太歲」從傳統角度來說，「送神早，接神晚」為的是讓家中神明早一點放年假，然後我們才能夠百無禁忌地執行清掃神龕和清魨等事務，因此最好的送神時間自然就是臘月廿四日（1/18）的清晨子時（零點至1點）了。

然而就現代社會而言，延後送神也無妨，心誠則靈，虔誠才是重點。因此臘月廿八日這一天十分吉利，是擁有「歲德吉星」和「六合吉星」照拂的「天赦日」，這一天（1/22）辰時和巳時（早上7點至11點）也會是理想的送神日。早期社會送的是「灶神」，現代社會鮮少人祭拜灶神，因此送神成為了「送百神上天」的禮儀。

為了讓神祇上天庭說好話，拜拜的供品中一定要有糖果，而且最好是甜度較高的蜜糖。鮮花（一對）、發糕（三個）、水果（三樣，每一樣都必須是奇數）。金紙方面，可請金紙店幫忙打理，不過請提醒店家幫忙準備「天馬金」和「甲馬」，備妥交通工具以便「送佛送上天」。

《2020鼠年開財運賺大錢》（圖／時報出版提供）

★本文經時報出版授權，摘自《2020鼠年開財運賺大錢：易經論股鎖定最佳獲利點，風水造吉招財迎福好運到
★作者陶文，身兼《工商時報》週日版「一週股市先探」、每日「股市黃曆」、《Money錢雜誌》「易經論股」、《非凡商業週刊》「財經趨勢另類觀察」專欄主筆，更廣受《非凡電視》、《中廣》、《東森》等節目熱烈邀訪。不僅嫺熟東方易卦、天象與西方星座，在國際財金趨勢觀察與投資分析預測上更有深厚顯著的功力，被譽為是台灣「易經財經專家」。

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