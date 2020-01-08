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防火防水還防彈　台灣首見！防彈背包Powershield時尚問世

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▲ 防火、防水、防彈時尚背包Powershield。（影片來自：YouTube，若遭移除請見諒）

記者郭世賢／台北報導

全世界上第一個從時尚設計角度出發的防彈背包Powershield™，別於傳統工業風格的外觀，簡約流線時尚且大容量，同時擁有筆記型電腦、平板電腦、鞋子和其他便利的收納層，不因時尚外表而放棄收納性。Powershield™ 背包儘管功能強大，卻非常輕巧，僅2千克（4.4磅），而其柔韌的設計，甚至可以折疊起來存放。

▲ 防火防水還防彈 台灣首見！防彈背包Powershield時尚問世。（圖／遠智創新股份有限公司授權提供）

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▲ 防火防水還防彈 台灣首見！防彈背包Powershield時尚問世。（圖／遠智創新股份有限公司授權提供，下同）

Powershield™與市售的背包不同，提供了超乎想像的保護，擁有以Kevlar® 纖維所製造，具有IIIA 防彈等級的隱藏式防彈襯片，Kevlar® 纖維具有同等質量鋼鐵 5 倍抗拉性，並且被廣泛使用於船體、飛機、自行車輪胎、軍用頭盔及防彈背心上的它俱備了柔軟、重量輕同時防火及防水，而可折疊或捲起特性。

▲ 防火防水還防彈 台灣首見！防彈背包Powershield時尚問世。（圖／遠智創新股份有限公司授權提供）

▲ 防彈背包Kevlar® 纖維具有同等質量鋼鐵 5 倍抗拉性。

IIIA 防彈等級則可抵擋至初速 448m/s 左右及彈頭重8.1克（.357 SIG FMJ銅制全被覆彈） 或是初速436m/s左右及彈頭重15.6克者（.44 麥格農 SJHP 半空尖彈），保護人體背部安全，而背包的內外層均採用防水塗料處理，並同時使用防水拉鍊，可以有效隔絕雨水滲入。

Powershield™背包是一款充滿時尚感並且擁有大容量又具備防彈功能的後背包，外部使用防潑水聚酯塗層尼龍材質，微光霧面更顯質感。在內部則是使用硬挺紮實的精品 Gabardine 布料，有著輕薄、防水、透氣的特性 散發濃厚軍事風味，全面保護背包裡的各種電子產品，並且擁有超大容量，可存放筆記本電腦，平板電腦，文件和書籍等等用品。

▲ 防火防水還防彈 台灣首見！防彈背包Powershield時尚問世。（圖／遠智創新股份有限公司授權提供）

▲ 外部及內部表面均有有防水塗層，並使用防水拉鍊隔絕雨水滲入。

Powershield™ 背包五大特點：安全：由 DuPont® Kevlar®纖維製成的 IIIA 防彈等級隱蔽軟質防彈襯片，與防彈背心中使用的材料相同，可抵擋至初速 448m/s 左右及彈頭重8.1克 .357 SIG FMJ銅制全被覆彈，或是初速436m/s左右及彈頭重15.6克者 .44 麥格農 SJHP 半空尖彈子彈撞擊及高溫。

防潑水：外部及內部表面均有有防水塗層，並使用防水拉鍊隔絕雨水滲入。大容量：擁有 16 公升的超大收納空間，攜帶布鞋都沒問題。易收納：內部擁有三個內部隔層可存放筆記本電腦，平板電腦和較大物品。外層擁有水壺收納袋，及隱藏式護照拉鍊袋與一個USB充電孔。好使用：使用德國 FIDLOCK HOOK 磁吸扣具，使用時更快速輕鬆的開啟外層折疊空間。

官方網站：https://powershieldusa.com/ch/

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 防火防水還防彈 台灣首見！防彈背包Powershield時尚問世。（圖／遠智創新股份有限公司授權提供）

▲ 由 DuPont® Kevlar®纖維製成的 IIIA 防彈等級隱蔽軟質防彈襯片，與防彈背心中使用的材料相同。

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