車窗浮現垂死掙扎手影！她遭老公鎖車內...「漸進式窒息」虛弱求救

▲女子被救出時，已全身癱軟。（圖／翻攝看看新聞微博）

圖文／CTWANT

大陸安徽省阜陽市的一處社區，近日發生一起可怕意外。有一輛白色奧迪小車停在路邊，突然被人發現車窗浮現時有時無的手掌印，仔細一聽，車內還傳出拍窗聲；路人們發現，車內有位身穿黑衣、頭綁馬尾的年輕女性，看起來很虛弱，正在用最後一絲力氣，在車內拍窗求生。消防隊接獲報案後緊急破窗救人，才成功救了奄奄一息女子的一命。

▲消防救援人員緊急趕到現場救人。（圖／翻攝看看新聞微博）

據《看看新聞》報導，本月4日下午1點多，路人發現有人受困車內，虛弱的拍窗求救。路人嚇得趕緊報案，消防救援人員緊急趕到現場後，發現車輛的密閉性很好，導致女子受困其中已嚴重缺氧，後來經過幾10秒破窗救人，女子被救出時滿臉通紅，全身癱軟站不起來，立刻被送醫急救。

據了解，受困女子是隨老公一起出門，但這位粗心老公，竟然自己下車後，就將妻子鎖在車內跑走了，妻子因被困住，又沒帶手機求救，才會被困到差點窒息，奮力拍窗求救。

新聞曝光後，網友們紛紛痛斥這名糊塗老公「不是腦子有坑，就是故意謀殺、「離婚吧，沒得必要過了」，當地消防局提醒，不管大人或小孩，都應避免長時間留在封閉車內，以免發生危險。

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