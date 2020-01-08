勞退新制首批退休族「月領2084元」！民眾嘆：2000元能幹嘛

圖文／CTWANT

勞退新制開辦已滿15年，勞保局預估今年7月將有6萬名年資滿15年、60歲以上純新制民眾可請領給付。若以現行勞退新制專戶內金額388億7千餘萬元來計算，若選擇一次領取所有給付，平均每人可領60萬元；若選擇按月領取，以國人平均壽命84歲來計算，每月可領約2084元。

據《聯合報》報導，勞保局表示，由於民眾可能中斷年資，所以首批請領的實際人數和金額，仍需至7月才會確定；去年11月已公布的勞退新制基金收益數為2312.4億元，收益率9.96%，今年3月若再分配給所有1,177萬個新制勞退帳戶，平均每個帳戶可多分得約1.9萬元。

勞退新制是2005年開始實行，雇主每月替勞工提撥6％的薪資到個人帳戶內；勞工則可自行選擇是否要再多提撥6％。這些基金由勞動基金運用局負責投資運用，據每年盈虧分配到勞工的帳戶；年資滿15年、年齡滿60歲的勞工可選擇一次領回或依平均餘命分月請領。

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▲若選擇一次領取所有給付，平均每人可領60萬元。（圖／pixabay）

勞保局預估今年7月至年底，將有6萬多位符合請領資格的民眾，其中40％為製造業、23％為批發及零售業。勞保局表示，一次給付可靈活運用資金，分月請領則可保障老後生活；不過外界也質疑，若每月領到2084元，相比現行的物價水準、通膨壓力來看，可說是杯水車薪。

據東森新聞訪問民眾表示，一般人應該會選擇月領吧，因為現在平均年齡比較高，不過也抱怨月領太少，「領2千塊要做什麼，還不如一次領60萬比較乾脆。」

勞保局對此表示，勞退新制只上路15年，所以多數勞工累績的年資不夠長，而且部分民眾因長年任職於同一間公司，所以可能也會有舊制勞退年資，可領到退休金。另外，民眾除了勞退新制可請領外，還會有勞保年資，符合者終身可領取勞保年金，目前平均數字為每人1.7萬元。

國民黨總統候選人韓國瑜曾提相關政見，主張低薪青年勞工有自提勞退時，政府再相對應提撥同比率；勞動部則粗估這項計畫每年將多增加300餘億元的支出，必須再行籌措財源。

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