賣菜嬤陳樹菊挺韓　疑遭網軍毒舌批「老人智力不足」

文／CTWANT

2020總統大選投票只剩最後4天，各政黨把握選戰倒數時刻，強力透過電視競選廣告來吸引選民目光。最近在國民黨候選人韓國瑜陣營的競選廣告中，過去做公益感動眾人的賣菜嬤陳樹菊，現身韓國瑜的競選廣告中，力挺他當總統，結果陳樹菊最近遭網友毒舌批評：「老人智力一向不足，別為難她」。

陳樹菊過去將畢生賣菜2000多萬的所得捐作公益，善行令人敬佩，而這次總統大選，因韓國瑜曾親自拜訪她，讓她深受感動，進而表態力挺。沒想到廣告播出後，竟遭到疑似網軍帳號的網友批評她：「「老人智力一向不足，別為難她」，還有部分留言，把話說得很難聽，言論已近乎人身攻擊。

▲陳樹菊在批踢踢論壇遭網友批評。(圖／截自批踢踢論壇)

許多網友看不下去，反批罵陳樹菊的網友：「連陳樹菊都可以黑喔？很有台灣價值」、「垃圾網軍連尊重都做不到，人家挺誰你管得著嗎」、「蟑螂滾！連樹菊嬤都敢亂罵」、「「陳樹菊為台灣付出，結果竟被檢討」、「連陳樹菊都要抹紅了嗎？」

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