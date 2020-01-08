澳洲消防員「累趴草地」照片超鼻酸　掉男兒淚：大火好像沒有盡頭

▲大火持續延燒，動物、居民都失去家園。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

澳洲目前正經歷一場前所未有的大火災難，許多居民被迫搬離家園、上億隻的動物逃出森林，當地消防員也全部投入救火行動中只為保護家鄉土地。日前澳洲女網友珍娜（Jenna O'Keeffe）就在網路上貼出了一張自己的消防員父親，穿著消防員制服累倒在草地上的照片，看了不禁鼻酸，也相當佩服這些打火英雄。

▲澳洲消防員累倒在地上小憩。（圖／取自Facebook／Jenna O`Keeffe）



根據《每日郵報》報導，珍娜在自己的臉書上傳了父親的照片，並提到像她父親一樣的消防員們，已經連續10天救災超過12小時，卻只有像這樣5分鐘的空檔休息時間，能躺在外面小憩一下。

珍娜表示，「我和家人們眼睜睜的目睹這場大火吞噬掉家裡的農場，大家也已經和這場大夥對抗了超過1個月的時間，雖然父親是自願參與救火，但早已沒有力氣也沒有任何資源了。」並在文末痛心無奈的說，父親已經無力到哭著表示「從未目睹過這樣的景象，澳洲的夏天還有50多天，似乎沒有盡頭」。

▲澳洲野火全國投入搶救。（圖／達志影像／美聯社）



珍娜也呼籲大家千萬不要對澳洲發生的事感到麻木，也不要被負面情緒、政治、臉書新聞或連續劇給耽誤了，每天都有許多自願者來協助救火，此刻也正是這些消防員最需要支撐的時候，一個小小的舉動或捐款都能帶來極大的幫助。珍娜最後也表示，非常感謝這些一值再努力幫忙搶救家園的人們，她會永遠感恩並驕傲。

▲大火已經燒掉1.5個台灣的面積。（圖／達志影像／美聯社）



澳洲大火從去年9月開始延燒，截至今日粗估已經燒掉超過1.5個台灣的面積，更有4.8億隻動物死於大火中，其中也包括許多澳洲原生動物。同樣有對抗森林大火經驗的美國加州派出20名資深消防員出征澳洲，協助他們搶救這場野火。