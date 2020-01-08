沒房＝不上進？他被甩3次怒吼「憑什麼羞辱我」　父愧疚：沒留房子害你辛苦

▲不少人認為應該先有房子再結婚。（示意圖／CFP）



【年輕人沒有房子，就活該被瞧不起、不值得擁有幸福？】

文／洪雪珍

「憑什麼，他們可以這樣羞辱我？」

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浩子是一個29歲的年輕人，現在一家內容網站公司擔任編輯，假日另外兼3份差，包括：幫美食雜誌採訪店家、在結婚典禮擔任攝影，以及辦理喪事的禮儀師，有錢就賺，有案就接，來者不拒，最近還和朋友一起做電子商務。

沒有房子，等於不上進？

但是，這麼努力上進的年輕人，出社會之後，交過3名女友都黯然分手，不是浩子多情種子，也不是負心劈腿，而是對方的父母在看過他之後，回家就要女兒跟他ㄘㄟˋ，原因只有一個，沒有房子！

這就罷了，沒有房子這件事，還儼然成為人格汚點，不論認識的或不認識的，都可以瞧不起他、言語羞辱他，把他說得一無是處，而且連他的父母也不放過。

「我媽媽說，你沒有上進心，都出社會幾年了，連一棟房子也沒，嫁給你會吃苦。」

「我鄰居說，你的父母是怎麼了，都不替子女著想，怎麼連一棟房子都沒有幫孩子準備呢？」

▲有些人認為沒努力買房子就是不上進。（示意圖／CFP）



沒給房子，父母就該愧疚難安？

浩子的父母原來在新北市有一棟房子，10年前因產業生態改變而被迫失業，賣掉房子，搬到花蓮買兩間透天庴開民宿，打的如意算盤是以後留給浩子與妹妹各一間，可是浩子的工作適合在台北發展，根本用不到花蓮的房子。父母的異想天開、投資錯誤，給浩子帶來後遺症，無法和女友穩定交往。

有一天，父親意識到這個問題的嚴重性，滿臉愧疚的跟浩子說：「兒子，對不起！沒在北部給你留一間房，害你辛苦了…」

不過，人在做，天在看，皇天不負苦心人，浩子今年終於等到一個時代的新女性，在大企業任職，工作有發展性，而且慧眼獨具，特別能夠欣賞浩子的幹勁與骨氣，認為這樣的男人將來一定有前途，願意與他牽手走向地毯的另一端，兩人還說好不靠家人的資助，要靠自己拼出一棟房子，建造一個屬於他們的家。新女友不只信心滿滿，還反過來安慰浩子：

「買房子都是從遠的換到近的，從小的換到大的，我們不必貪心，也不必急躁，一切量力而為，就從蛋白區邊邊焦掉的那一圈開始看屋吧！」

在浩子的觀念裡，買房子是夫妻兩人一起奮鬥的事情，不是任何一方的責任，更不是父母的義務！可是，大學同學阿弟的遭遇，再度映證這個被扭曲的社會現實。

▲現在房價高，要買房不是一件容易的事情。（示意圖／CFP）



人生順序，房子要擺第一？

阿弟是小開，父母早年過繼一些房產到他的名下，結婚之前，準丈人開口要他把一半財產先過給女兒，阿弟氣炸了，這是父母賺來的，不是他賺的，倘使婚姻觸礁，父母一生心血豈不是一半歸給女方，他怎麼對得起父母？但是丈人絲毫不讓步，堅持沒有房子，婚姻沒有保障，就不同意婚事。

後來女友絕食一星期，瘦得像人乾似的，丈人不得不鬆口放行，現在兩個新人在新北市蘆州區租房，甜甜蜜蜜的過日子，一起為未來打拼，有共同目標，生活有意義。在看屋時，阿弟問丈人，什麼時候買第一棟房子？丈人說：

「我的父母沒有能力幫我們，當然是結婚後，兩個人一起拼，才有辦法買房子呀！」

「那時候，女兒都要上小學了，想說不能老是搬家、換學區，就到處標會、借錢，咬緊牙根，硬是去買了一棟房子，很辛苦的！」

這一代父母幾乎出生在家裡動輒5、6個小孩的家庭，他們的父母一生勞苦，哪有能力為每名子女添置房產，都是婚後夫妻胼手胝足，合力拼出一棟房子；可是到了這一代，父母的想法卻反過來，非得要改變人生奮鬥的順序，逼年輕人先買房，才有條件論及婚嫁。

過去的房價低，尚且要婚後依靠兩人去拼；現在房價高，竟然要在婚前靠個人去拼，活脫脫是在做白日大夢！遺憾的是，這樣「逆行倒施」的人生順序，是導致年輕人提不起勇氣，產生自卑與無力感，不婚不生的最大殺手。

▲不少父母為了孩子的未來，會把房子過繼給孩子。（示意圖／CFP）



不靠父母，更值得尊敬！

說起來，真的讓人痛心！台灣現在的年輕人，都被房子綁架，買得起房子的，被房貸壓垮，失去選擇人生的自由；買不起房子的，籠罩在失望的陰影裡，失去為自己而戰的鬥志，放棄所有對人生的夢想，包括戀愛、結婚、生子等，以為自己不值得擁有幸福美滿的未來。而這一條越拉越緊的繩索，是誰給年輕人綁上的？是父母「有土斯有財」的傳統觀念！

在中國大陸，年輕人擁房率70%，美國不過35%，日本更低，只有5%是買房結婚，其他85%是租屋，10%是住在宿舍或與父母同住，所以台灣的現象和中國最接近，但是有房子就保證婚姻美滿嗎？並沒有，台灣的離婚率是全球第一，買房結婚並未帶來婚姻的保障。因此，買房結婚就有幸福，是父母的一場空思夢想！

房價太高，不吃不喝要20年才買得起，一個靠自己雙手打拼的年輕人不偷不搶，買不起房子是天經地義，無損人格，而且不靠爸不靠媽，應該贏得更高的敬意。所以，年輕時買不起房子，不必失志，遇見心愛的人時，請這麼告訴對方：

1. 是愛情讓我們結婚，不是房子。

2. 買不起房子，就先租。

3. 買不起蛋黃區，就先買蛋白區。

4. 一個人存錢，不如兩個人一起存來得快。

5. 自己買的房子，才是真正的財富。

▲洪雪珍認為，房子不是人生的全部，沒有它人生依然美好。（示意圖／CFP）



沒有房子，人生依然無限美好！

年輕人有無前途，要看本人的努力，不是父母的財力。只要努力，總有一天買得起房子；相反的，家財萬貫，若是不努力，總有一天也會千金散去，沒有棲身之處。唯有通過自己的奮鬥、自己的努力，才是給另一半最有力的承諾。

房子，不是人生的全部！沒有它，人生依然美好，請務必抬頭挺胸往前走。



洪雪珍

知名專欄作家

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學歷：政大新聞系、台大商學所

歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編

專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等

著作：《要獨立老，不要孤獨老》、《你的強大，就是你的自由》、《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》等







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