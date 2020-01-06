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長大到底有多難？萬事開頭難　中間難結尾也難

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作者：老楊的貓頭鷹
摘自：《每天演好一個情緒穩定的大人》

【萬事開頭難，中間難，結尾也難】

越長大就越容易發現，很多態度真誠的話都是騙人的。

比如父母對你說「等你長大了就好了」，班導師對你說「等大學入學考結束了就好了」，前輩對你說「新工作適應幾天就好了」……

結果你卻發現，長大了什麼都沒有變好。大學入學考結束了還有各種各樣的人生大考以及各種莫名其妙的排行榜，新工作適應了幾天馬上就會出現別的考驗。

請繼續往下閱讀...

單身的時候，朋友跟你說「等你遇見愛情就好了」；戀愛出現了小矛盾，閨密對你說「不行就分」；看到了喜歡的東西，朋友勸你「喜歡就買」。

結果你卻發現：不只是遇到愛情很難，相處也很難，白頭偕老更 難。

那些稍有不滿就輕易分手的人，最後往往都是單身至今；那些為了喜歡的東西而不顧後果的人，最後不得不用六位數的密碼保護兩位數的餘額。

說到底，長大是一個不斷打怪升級的過程。五歲打的是五歲的妖怪，十八歲打的是十八歲的妖怪，五十歲打的是五十歲的妖怪……

不管是哪個年紀，都會有對應這個年紀的麻煩；不管人生走到了哪一步，都有對應這一步的難關。只要你還活著，打怪升級的遊戲就不會有通關的一天。

別想跳過當前的難關，也別以為過了這一關就萬事如意，不會的。你只有打敗了眼前這個年紀的妖怪，才能在眼前這個年紀好過一點，也才有可能攢夠本事和經驗去對付下一個年紀的妖怪。

十八歲的人可能覺得五歲的妖怪沒什麼了不起的，因為他們只記得那時候不用考試，沒有壓力，但別忘了，當你只有五歲時，算術、畫畫、早起、跟大人打招呼……哪一個不是大難題？

五十歲的人會覺得十八歲的妖怪不值一提，他們只記得那時候的生活滿是激情、敢愛敢恨。但也別忘了，當你正處十八歲時，考試、交朋友、談戀愛、長相、前途……哪一個不是大難關？

最尷尬的是，有的人十八歲了還打不過五歲大的妖怪，所以就算是年近三十，依然是「得不到就哭，輸了就鬧」的小孩子模樣。

我的書桌上一直擺著一張合照，那是和老吳高空彈跳之後的留念合影。

照片背面有一句話，也是老吳寫給我的：「任何好事都不會輕易發 生。」

這是六年前的事了。那時的我下定決心要以寫字為生。我熬了很多夜，寫了很多稿子，也投了很多家出版社，可根本就沒有人理。每次打開電腦看著幾十萬字靜悄悄地躺在螢幕裡，就像是每天開門都能看到幾十個上門要債的債主。

我的一腔熱血慢慢成了紅色的冰沙。可當我把焦慮、苦悶、迷茫、憤慨一股腦地說給老吳聽時，他一句寬心的話都沒說，而是直接拽著我來玩高空彈跳。

記得當時排了很長的隊伍才到了售票處。
老吳問售票人員：「多少錢一次？」
對方回答：「帶繩的一百八十元人民幣，不帶繩的免費。」
老吳趴在窗口上笑，說道：「兩張，帶繩的。」

我根本就笑不出來，我對這種自虐的遊戲一點不感興趣（準確說是我不敢跳）。在距離跳台二十公尺的地方，我的心跳聲就變成了密集的鼓點；在距離跳台兩公尺的地方，我整個人都凌亂了，當時心裡的困惑是：「我是誰？這是哪兒？來這裡幹什麼？」

等到工作人員給我穿戴安全繩的那一刻，我的身體和大腦都已經接近失靈的狀態，大腦只能發出「拜託你們認真點，把我當條人命看！」的求生信號。

結果是，在我毫無準備的情況下，一個「喪心病狂」的工作人員把我推了下去。

我根本來不及恨他，只覺得我的腦袋快要炸了，心臟快要停了。我竭力繃緊身體，可根本就對抗不了地心引力，我努力地張大嘴巴，可根本就喊不出來。除了忍受耳邊呼哧呼哧的風聲，我唯一能做的就是裝出慷慨赴義的神情。

看著我失魂落魄地著地之後，老吳一臉滿足地攙著我去拍了合照。然後說了一句我這輩子都不會忘的話，我甚至還記得他當時的語速很慢，感覺聽完這句話的時間夠我燒開一壺水。

他說：「生活就像是高空彈跳。從做出決定，到縱身一躍，再到自由落體，每一步都很難，都需要極大的勇氣和耐心，但自始至終你都很確定，死不了的。」

對於「第二次成年」的你而言，現實殘酷得像是一場屠殺。

它會將你對這個世界的美好想像、諸多期待、無限的好奇、善意、熱情和真心，逐一「處決」。

然後，你會慢慢發現，喜歡的作家去世了，最親近的人變老了，熱捧的球星退役了，看過的動畫片停止更新了，喜愛的明星不再表演 了……

你還會發現，樓上的小屁孩不會因為你熬了三天夜就停止摔東西，鄰座的情侶不會因為你很沮喪就停止開懷大笑，同寢室的某某不會因為你想早睡而安靜下來……

概括起來說就是，每逢你覺得自己的人生已經跌入谷底的時候，就會有人及時地送來一把鐵鍬！

然而，你又不得不承認：現實雖不美好，但並不意味著「不好」。你在時光的河裡浮沉，在人海裡晃蕩，總還是能夠打撈到一些足以照亮生活的美好瞬間。

比如，你因為那個去世的作家的某句話而開啟了全新的人生；你因為親人的變老而越發強大；你因為那個退役的球星知道了什麼叫忠誠；你因為那個終結的動畫片知道了為什麼要善良；你因為那個不再表演的明星知道了什麼是教養……

又比如，你寒窗苦讀十多年終於拿到了某所大學的錄取通知書；你鏖戰數日攻下了一道工作上的難關；你獨自生活了很多年終於遇見了一個知心伴侶……

你比誰都清楚，練習答題並不輕鬆，熬夜一點都不酷，孤單也不值得羨慕，但你比誰都明白，這些雖不美好，但是值得；結局雖然照舊是「很少能贏」，但有時也會。

所以，不要止步於說「萬事開頭難」，而是要明白「中間難，結尾也難」。

有了這樣的認識，你就不會被接踵而來的新問題打亂陣腳，而是在對這個世界翻完白眼之後，可以俏皮地吐吐舌頭！

也不要用「好事多磨」來安慰自己，而是要清醒地明白，不好的事情照樣多磨。

▲每天演好一個情緒穩定的大人。（圖／視覺中國CFP）

★本文經高寶書版授權，摘自《每天演好一個情緒穩定的大人》。

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