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美國防部長：不和伊朗開戰但「準備好結束戰爭」　否認自伊拉克撤軍

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▲▼美國國防部長艾斯博（Mark Esper）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 艾斯培不後悔向川普提及殺害蘇萊曼尼的選項。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗為替喪命的革命衛隊精銳聖城軍指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）復仇，8日清晨對伊拉克境內美軍基地發動攻擊2波飛彈攻擊，更揚言瞄準美國本土。美國國防部長艾斯培（Mark Esper）當地時間7日稍早針對與伊朗情勢表示，不尋求與伊朗開戰，但美國將「準備好結束戰爭」，且在伊拉克議會周末投票表決是否驅逐美軍以前，美國不會主動從伊拉克撤軍。

美國官員聲稱，美軍狙擊蘇萊曼尼是為防止該地區「迫在眉睫」的襲擊發生，可能危及美國公民性命，但至今未提供有關這類襲擊的證據。艾斯培7日接受CNN訪問時也重申，美國握有能夠證明殺害蘇萊曼尼行動之正當性的證據，「我可以保證，這非常有說服力。」

艾斯培說明，蘇萊曼尼被逮個正著，「一個恐怖組織和另一個恐怖組織領導人會面，計畫對美國外交官、軍隊或設施發動更多襲擊。我認為，我們採取了正確的行動，將這些玩家趕出戰場。」當被問及是否後悔向川普提出殺害蘇萊曼尼這個極端選擇時，艾斯培堅稱，「如今是時候將恐怖組織老大趕出戰場了。」

美國今日證實，伊拉克境內2處美軍基地遭到飛彈攻擊。根據伊拉克安全人員向CNN透露的最新訊息，伊朗向美軍駐伊拉克「阿薩德空軍基地」（Ain al-Assad airbase）發射13枚飛彈。伊朗約於當地時間8日凌晨1時30分（美東時間7日下午5時30分）展開空襲行動，目前未傳出美國人員傷亡。

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