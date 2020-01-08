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美藥廠損失300億！華裔生化學家兄妹「驚天盜」賣中國　檢發移民拘留令

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▲▼葛蘭素史克集團（GSK）商業機密外洩。（圖／達志影像／美聯社）

▲聯邦法院預估葛蘭素史克集團（GSK）被竊取的商業機密，價值逾10億美元。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國研究人員薛功達（Gongda Xue，音譯）以及華裔美籍的妹妹薛瑜，被指控竊取醫藥公司「葛蘭素史克」（GlaxoSmithKline，GSK），關於癌症的生物製藥機密，估計商機至少10億美元。美國政府已從瑞士將薛功達引渡回審，並對他發出移民拘留令（immigration detainer），代表即便薛獲保釋，也不能獲得自由，只能轉往移民拘留設施。

《費城詢問者報》（The Philadelphia Inquirer）報導，50歲的生化學家薛功達自1999年到瑞士居住，長年和妻小在海外生活，2006年到2016年期間，他和在相同領域工作的妹妹共謀，由妹妹從葛蘭素史克在美國賓州上梅里恩（Upper Merion）的研究機構中，竊取癌症研究機密，再給薛功達轉手賣給中國。

▲▼葛蘭素史克集團（GSK）商業機密外洩。（圖／達志影像／美聯社）

▲華裔美籍的薛瑜，竊取商業機密後賣給中國。（圖／達志影像／美聯社）

除了葛蘭素史克案外，聯邦法庭也指控薛功達從前東家，瑞士籍全球醫療保健聯合企業「Novartis」內部竊走機密文件。薛功達在瑞士對抗美國的引渡要求，纏訟18個月後，終於被美國引渡回審。

美國聯邦法院2018年對薛功達提出12項指控，包括竊取和販賣商業機密，以及電匯欺詐等行為。他6日在費城（Philadelphia）法院出庭時，全程保持緘默，交由律師進行答辯，否認所有指控；已經認罪正等待法庭量刑的妹妹薛瑜，當天也到法庭旁聽，以示對哥哥的支持。

▲▼薛瑜（Yu Xue）。（圖／達志影像／美聯社）

▲認罪正在等候量刑的薛瑜，在哥哥開庭當天也到場旁聽。（圖／達志影像／美聯社）

聯邦法院估計薛家兄妹竊取的商業機密，大約價值5.5億到10億美元（約新台幣），但薛的辯護律師艾森斯坦（Marc Eisenstein）和柯本恩（Barry Coburn），對法院估計的金額提出質疑，並將整起案件的主要犯行歸咎在薛瑜身上。2名辯護律師同時動之以情，表示薛功達耗費了20年的時間建立起自己的生涯，全身心奉獻給癌症研究領域和人類免疫缺乏病毒（愛滋病毒，HIV）的研究，而且也是個愛家好男人。

律師們請求在庭審期間，能讓薛功達保釋，到姊夫在特拉華州威明頓（Wilmington）為他提供的公寓居住；姊夫和家人們也表示，願意以財產作為薛出庭的擔保。不過儘管法官同意讓薛保釋，他也無法回家和家人團圓，因為政府當局已對他祭出「移民拘留令」，只要他離開拘留所，就必須立刻轉往移民拘留設施，和其他受拘留的各國移民同居。

可能會讓薛內心交纏的一點是，此前他花了18個月的時間打官司，努力留在瑞士對抗美國政府的引渡，如今卻被羈押在除他以外的其他移民隨時會被遣返的設施內。裁判官史鐸布里吉（David R. Strawbridge）排定，下次庭審時間為3月16日。

►中國研究員「竊取美藥廠機密」　瑞士同意美國引渡要求

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