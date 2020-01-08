美軍6架B-52轟炸機赴印度洋　距離伊朗4800公里「進入作戰半徑」

▲ 美軍派遣6架B-52「同溫層堡壘」轟炸機前往印度洋 。（圖／取自美國愛德華空軍基地）



記者林彥臣／綜合報導

美軍在空襲行動中，炸死聖城旅指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani），五角大廈派遣6架B-52轟炸機前往印度洋的迪亞哥加西亞島（Diego Garcia），距離伊朗4800公里，已經進入B-52的作戰範圍，可以隨時飛往伊朗實施軍事行動。

據CNN、Fox新聞網等美媒消息指出，當地時間6日，媒體向軍方求證獲悉，美國空軍部署6架B-52轟炸機赴迪亞哥加西亞島的軍事基地，距離伊朗大約4800公里。美媒稱，這一舉動美方為了加強中東附近軍事資源的最新動作。

五角大廈官員透露，如果下達行動命令，，這6架B-52轟炸機可能將被用於打擊伊朗。當然，這並不意味，美方已經做出任何關於攻擊的決定。

報導指出，這是美國軍方自2019年以來第二次向伊朗部署B-52轟炸機，上一次是2019年5月，白宮接收到據稱是來自伊朗威脅的信息，也曾下令在卡達的美軍基地部署6架B-52轟炸機。

五角大廈也說明，為什麼部署迪亞哥加西亞島，雖然在伊朗周邊有很多美軍基地，但是迪亞哥加西亞島的範圍超出伊朗飛彈的射程，可以確實保障B-52的安全。

▲ B-52轟炸機可攜帶多種彈藥 。（圖／取自美國愛德華空軍基地）



B-52轟炸機又稱「同溫層堡壘」，作戰半徑7210公里，最大速率1,000公里/小時，可搭載「GBU-31聯合直接攻擊彈藥」、「GBU-38聯合直接攻擊彈藥」、「Mk 84 2,000磅低阻力通用炸彈」、「GBU-39小直徑炸彈」、「B-61自由落體式核彈」、「B83核彈」、「GBU-28碉堡剋星」。

B-52轟炸機在波斯灣戰爭中，對伊拉克執行了毀滅性的空襲，迫使海珊政權投降，在科索沃戰爭中，對塞爾維亞的米洛塞維奇政權軍隊發動空襲，迫使米洛塞維奇投降。

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