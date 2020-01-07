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Jaguar違停！女駕駛怒撞11下側門開走...網友全大讚：漂亮

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▲▼女駕駛被擋車，怒撞Jaguar側門11下。（圖／翻攝新京報動新聞截圖）

▲女駕駛被擋車，怒撞Jaguar側門11下。（圖／翻攝新京報動新聞截圖，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

浙江杭州一名駕駛Toyota的女車主，日前要從停車格出來時，不幸被橫停在正前方的Jaguar車輛擋住，當下她等了10幾分鐘也未見對方車主出現，加上自己也很趕時間，一氣之下上了車便前後連撞對方右側門11下，最後才順利開出來。不過，由於這不是一起交通事故，桐廬交警已移交桐廬城南派出所進一步處理。

綜合陸媒報導，事發在桐廬城南街道利時百貨停車場裡，4日晚間8時許，一名楊姓女子上了一輛白色休旅車準備離開商場時，被一輛橫停在她正前方的Jaguar車輛擋住。誇張的是，Jaguar車主不僅沒有留下任何聯繫方式，就連撥打114提醒他要移車，也遲遲未出現。

▲▼女駕駛被擋車，怒撞Jaguar側門11下。（圖／翻攝新京報動新聞截圖）

據曝光的影片顯示，白色Toyota休旅車遲遲不見對方車主，於是先後11次倒車撞擊Jaguar的右側門，直到將車輛撞開後才緩緩駛離現場。對此，警方表示，由於事發地是封閉停車場，不屬於交警管轄，但楊姓女車主的行為屬於故意損毀他人財物，目前正在委託第三方鑑定機構對Jaguar車輛的車損進行鑑定，若車損達到人民幣5000元以上，楊女可能因故意損毀他人財物罪被刑事拘留。據初步估計，Jaguar的維修費用大約在人民幣4萬元。

事件引發大批網友瘋傳，紛紛留言大讚楊女的行為，「不知道怎麼說，但這次挺一下女司機」、「為什麼刑事責任？堵路的活該」、「幹得漂亮」、「違法在先，這種人最他X可惡，應該嚴懲，鼓勵表揚女車主才對」、「這就是擺明支持沒規矩的人了，車該停哪自己心裡沒點數嗎」、「撞得對啊，為啥停那裡」。

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