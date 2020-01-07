海山國中「淑華」清秀照曝光！韓國瑜50年前偷看她小腿...變放牛班

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜近日自曝，他就讀海山國中時，因為偷看前面女同學的小腿，導致功課一落千丈。這番話一出，立刻掀起爭議，還有網友質疑這段過往的真假。不過，媒體人黃光芹6日翻出她幫韓寫的傳記，揭密這位女同學名叫「淑華」，而海山中學也證實當年真的有男女合班。

韓國瑜5日出席板橋聯合造勢，幫立委候選人柯志恩、林國春站台。他致詞提到，他50年前在板橋海山國中念書，國二時就讀全校唯一的男女合班，「好死不死，我前面正好坐了一個女孩子，我每天看她小腿又白又漂亮，看完之後成績就一落千丈，從全校最好的班級掉到國三的放牛班。」

▲韓國瑜國中畢業照。（圖／東森新聞）

事實上，這不是韓國瑜第一次提及這段往事。黃光芹6日翻出傳記段落，其中就提到，「我們菁英班男、女合班，好死不死，我前面坐了個叫做淑華的女生，腿長得特別好看，每天在我面前晃來晃去，晃得我心神不寧，功課從此一蹶不振，一下子被打趴到後段班。一直延續到十幾年後，我才重新振作起來。」

消息曝光後，除了引發一系列政治口水戰，也掀起網友熱議。其中，有校友表示海山國中到民國78年才有男女合班，質疑韓國瑜話語真實性。根據《東森新聞》報導，媒體實際走訪海山完全中學（昔海山國中），校方證實民國58年學校開始實施第一屆男女合班，正好也是韓國瑜入學那年。

▲傳說中的女同學「淑華」。（圖／東森新聞）

翻開畢業紀念冊，可見「淑華」五官清秀，戴著眼鏡，留著一頭當時還未解禁的「清湯掛麵」。原來，韓國瑜民國58到61年就讀海山國中，國二時就讀214班，就是男女合班，但因為成績退步，國三時就被分到了全是男生的302放牛班，淑華則繼續就讀310男女合班，以至於兩人沒有同班一起畢業。

對此，韓國瑜6日接受民視「台灣最前線」專訪時，也談及「小腿說」引發的爭議。他說，黑韓產業鏈真的不可思議，那年他才15歲，完全不懂男女之間的事，所謂男女合班、女同學小腿好白，都是真實敘述，只是形容當年讀書交友狀況，也就是「少年維特的煩惱」，所以他一點也不覺得失言，也不解跟外界批評的性騷擾、性暗示有何關係。

▲兩人一度同班，但因為成績分班，沒有一起畢業。（圖／東森新聞）

▲韓國瑜5日出席新北輔選行程，再度提及這段往事，引發軒然大波。（圖／記者李毓康攝）

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