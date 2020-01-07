選戰倒數老公忙當志工...遭冷落人妻考慮買「愛○好」　專家說話了

▲選戰到數計時，「關係成癮症」造成家庭和婚姻也抓狂！（圖／資料照）

圖文／CTWANT

選戰進入倒數，候選人大街小巷拜票聲不斷、電視廣播也都是選戰話題，不但候選人、助選人情緒緊繃，選戰已成市民生活重要話題。根據中壢區美滿服務中心表示，他們接獲有夫妻因為支持不同政黨，造成家庭失和，甚至影響上學、上班，還有民眾得服用鎮靜劑！連日來諮詢求助電話不斷，資深社工徐乃義對於這種類「關係成癮症」的狀況，建議當事人應該平常心看待，希望1月11日後「天下太平」！

一向為未婚男女服務的中壢區美滿服務中心接到不少求助電話，像是有父母很納悶詢問徐乃義主任，兒子為了支持喜好的候選人，經常全台走透透力挺支持者，「如果追女友有一半的勤勞，早就可以娶妻生子！」還有一位母親也表示，向來乖巧的女兒，居然會奇裝異服的到處參加造勢大會，這位媽媽心疼地表示，希望女兒能好好工作，找個好男人嫁，就阿彌陀佛。

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▲美滿服務中心主任徐乃義建議關心選戰，應該保持平常心。（圖／翻攝自美滿服務中心臉書）

還有結婚多年的夫妻也抱怨，選戰開打後，老公每天下班忙著當志工，最近兩星期甚至請特休參與競選活動，被冷落的人妻考慮去買廣告藥品「愛○好」！另外，因為對政黨認知不同，造成夫妻失和，好友反目，甚至兄弟爭執的諮詢電話也是屢傳不鮮。

選戰除了造成兩性和家庭關係失和，職場上的問題也是不斷，在工廠擔任領班的民眾就向徐乃義抱怨，同事生產力大降，晚上為了參加造勢會，白天幾乎沒精神，上班也不專心，還不時談論選舉，因支持不同候選人還爭吵不休，這位領班只希望投票日趕快來，儘早結束「陣痛期」。

徐乃義指出，人際關係中某種程度的不健康依賴，就會造成心理學博士韋茨勒（Scott Wetzler, PhD）提出的「關係成癮症」，如同戀愛中男女，「靠著別人需要自己、依賴自己，以確立自己的人生價值，獲得心理滿足」，甚至陷入不健康的「需要與滿足」的關係迴圈。

著迷選戰，除了出於對社會關懷，甚至政治理念的展現，徐乃義也認為有不少人如同《身體的情緒地圖》一書作者寇維爾（Christine Caldwell）提出的看法，上癮症其實是「人對『成長時期不被滿足的需求』（例如父母無條件的愛），所做出的一種生理上的回應」。徐乃義建議當事人保持平常心，畢竟過度投入而影響生計或人際面，將得不償失，著迷選舉不是不正常，而是一種投射以及滿足，隨著投票日的結束，標的不見，問題也解決。

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