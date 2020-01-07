新任中聯辦主任6日履新！林鄭月娥本週與駱惠寧會面：相信兩人合作無間

▲香港新任中聯辦主任駱惠寧。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港特別行政區聯絡辦公室主任主任駱惠寧6日履新，特首林鄭月娥7日早上出席行政會議前表示，本週稍後將與對方會面，「非常歡迎駱惠寧上任，雙方未來會緊密合作，堅守一國兩制和《基本法》，相信兩人會合作無間，讓香港能重回正軌。」

據《香港01》報導，有報導指出，林鄭月娥將於本週四或五，邀請駱惠寧到禮賓府會面。至於中央在撤換中聯辦主任後，未來會否也更換港府問責班子？她強調，特區政府問責團隊經歷7個月後，仍然很努力、有承擔，希望令香港走出困局。

她認為，除了遏止暴力、回復社會秩序外，也要處理2020年經濟衰退更嚴峻的情況，所以需要問責團隊緊守崗位，用最大意志和最堅定決心，恢復社會元氣，讓市民安居樂業。

駱惠寧6日履新時表示，到中聯辦任職，就他個人而言是「新使命、新挑戰」，會帶著對香港的真誠和真情做好工作。他指，近半年來，香港的事讓人憂心，大家都熱切希望香港能重回正軌，真誠希望香港好，香港同胞好，「對香港而言，一國兩制是最大優勢，我將帶領中聯辦全體，忠實履行職責，確保一國兩制行穩致遠，確保香港長期繁榮穩定。」

駱惠寧1954年在安徽省當塗縣出生，1982年加入中國共產黨，2016年6月接任山西省委員會書記，2019年11月30日卸任。據悉，駱惠寧年紀已達65歲，到了退休年齡，沒想到突然調任中聯辦主任，讓外界相當意外。

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