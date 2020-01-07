蔡英文連任讓「悶經濟」更有感…藍營勝選台灣喘口氣　龐建國：要綠營服輸

▲韓國瑜與蔡英文選情牽動兩岸關係走勢。（合成圖／記者季相儒、陶本和攝）



記者張方瑀／綜合報導

2020大選進入倒數，主張「九二共識」的國民黨參選人韓國瑜，與強調「捍衛主權」的民進黨參選人蔡英文，究竟誰會坐上總統大位，也牽動著台海兩岸的關係及走向。文化大學國發與大陸研究所教授龐建國認為，若是現任總統蔡英文繼續執政，兩岸關係會比現在更嚴峻，持續僵冷的狀況下，台灣「悶經濟」會更有感；反之，韓國瑜若勝選，兩岸自然會重啟官方協商，台灣的活動空間也會比現在來的更寬闊。

龐建國接受《ETtoday東森新聞雲》訪問時指出，蔡英文以「顧主權」為主訴求，表達了許多挑釁對岸的言詞，兩岸關係可能會更嚴峻，中國大陸的軍事威嚇動作更頻繁，台灣的外交和經貿空間也會再被壓縮。尤其當中國大陸透過RCEP的啟動從東亞區域經濟整合出發，經由「一帶一路」的鋪陳，台灣就會越來越邊緣化，「悶經濟」的困境恐怕也會越來越有感。

▲文化大學國發與大陸研究所教授龐建國。（圖／記者林敬旻攝）



若是由支持九二共識的國民黨勝選的話，兩岸自然會重啟官方接觸協商，台灣的外交、經貿空間也能喘口氣。龐建國認為，國民黨勝選後，除了上述困境能夠得到舒緩之外，還必須防止綠營的不服輸，「如果綠營不肯服輸，繼續操弄『恐中』、『反中』的氛圍，類似太陽花運動的事件可能再出現，那麼，除了台灣社會不得安寧之外，兩岸的往來互動也可能會橫生枝節。」

提到香港反送中運動，龐建國指出，這確實激勵了年輕人和首投族的投票意願，不過隨著香港民主派在區議會選舉中大勝，香港的情勢日漸緩和，「這使得蔡英文手中的槍有點鏽蝕。」因此儘管年輕人和首投族的投票率提高，也不致於形成大風潮，也未必全面倒向蔡英文。

龐建國也認為，反滲透法把海峽對岸界定為「境外敵對勢力」，強化了兩岸敵意，不利於兩岸關係良性互動。尤其這項法案的用詞很不精準，解釋空間很大，很容易入人於罪。龐建國表示，此法讓台商、台幹、台生和從事兩岸交流活動的人人心惶惶，說它是「阻斷兩岸交流法」也不為過。

▲國民兩黨因反滲透法在立院內爭鋒相對。（圖／記者屠惠剛攝）



美國聯邦眾議院11日通過2020財政年度《國防授權法》（NDAA）這份法案要求，台灣明年大選後的45天內，美國國家情報總監應提交相關報告，說明中國是否干預台灣選舉，以及美國又該如何應對。

龐建國指出，美國總統川普上任後把中國大陸界定為「戰略競爭對手」和「修正主義強權」，並且把台灣當作「印太戰略」其中一環，在這次選舉中明顯地傾向蔡英文，對於綠營強打的「主權牌」，當然會有某種程度的背書作用。

但龐建國也強調，美國可不願為台灣出兵，所以不會讓台海情勢往戰爭的方向走，加上中東情勢緊張之際，美國更不願見到台海生變，還有川普若要尋求連任，勢必需要中國大陸給出一些甜頭，「美國這種投鼠忌器的態度，使得他們想要左右台灣選舉的企圖，受到一定程度的限制。」

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