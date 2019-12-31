反滲透法為何拚選前過？學者舉3原因：連我都不太敢去大陸了

▲民眾在立院外聚集抗議反滲透法。（圖／記者羅志華攝）

記者蔡紹堅／台北報導

「反滲透法」31日在立法院三讀通過，干預大選最重關5年，罰千萬，由於時間點正好位於2020大選前，令外界質疑民進黨是否為了選情特意操作。文化大學國發與大陸研究所教授龐建國認為，強推法案有三個原因，第一是要販賣亡國感、第二是給急獨派交代、第三是因應大選可能的不如意，「為何非要在選舉前通過？為何不等新的民意出來，等委員會更充分的討論？一般的法案都不會這麼做，何況是影響如此重大的法案。」

▼立院處理反滲透法草案，國民兩黨立委針鋒相對。（圖／記者屠惠剛攝）

龐建國表示，反滲透法的推動的第一個原因與「亡國感」有很大的關係，民進黨今年開始大賣亡國感，從香港「反送中」事件就看得出來，「反送中」事件較為平息後，則換成推動「反滲透法」，持續利用兩岸對立的氣氛，來獲取選民的支持。

龐建國指出，第二個原因是要給綠營的急獨派一個交代，蔡英文在兩岸政策上主張維持現狀，引來綠營的急獨派許多不滿，並招致很多批評，但推動「反滲透法」的話，就能給這些急獨派一個交代，平息不滿的聲浪。

龐建國提到，第三個原因是應對選舉結果可能的不如意，因為不管是總統還是立委的選情，目前來說都還有很大變數，民進黨並沒有壓倒性優勢，也會擔心立院席次難以過半，而若真的如此，未來想要繼續再推動「反滲透法」就很難了，所以才會這麼急，要趕在選前過關。

▼文大國發與大陸研究所教授龐建國。（圖／記者林敬旻攝）

龐建國還說，也因為趕在選前過關，坊間出現很多陰謀論的聲音，指反滲透法可能被用在選情不如意的情況下，「這種聲音越來越多，就是說選舉受到中共干預為由，這次的結果可以不算。」

龐建國認為，法案已經順利通過，只要完成簽署與宣布，就能正式上路，有很大機會可趕上1月11日的選舉，「所以時間點才會讓大家覺得很奇怪，為何非要在選舉前通過？為何不等新的民意出來，等委員會更充分的討論？一般的法案都不會這麼做，何況是影響如此重大的法案。」

龐建國提到，法案中問題最大的就是第二條「滲透的來源」，根據條文，境外敵對勢力的政府、所屬組織、機構、政黨、團體、派遣人，還有所設立、管理及實質控制的團體與派遣人，也就是除了對岸的黨政機構外，黨政機構所控制的單位都算是滲透來源，範圍非常大，「大陸哪個單位沒有被中共實質控制？各級學校、私人企業、宗教團體，甚至公益團體內都有黨組，等於全都被定義成滲透來源了。」

▼新黨在立院外抗議反滲透法。（圖／記者林敬旻攝）

龐建國指出，台灣每年都有非常多人到大陸交流，以學者來說，去參加研討會的話，對方大多會提供落地招待，有參與演講、撰寫文章的話，可能還會給予稿費，這是學術界慣例，但有「反滲透法」以後，就會令人擔心，參加過交流回台灣後，若寫了批評台獨、支持兩岸和平統一的文章，是不是就會被入罪。

龐建國還說，台商、台生受到的影響可能更大，到大陸發展，接受大陸惠台政策的一些補助，是不是也變成「反滲透法」中的「接受資助」，回來也會被入罪，就像韓國瑜講的，「在每個人的脖子上綁一個炸彈，遙控器在民進黨的手上，他說你是，你就是。」

龐建國擔憂，「反滲透法」的出現，會在兩岸往來的人們之間形成一種「寒蟬效應」，大家因為擔心入罪，不敢去交流，也害怕過去就業、就學，導致兩岸的民間交流降到新的冰點，「坦白講，現在這個情況，我自己要去都有點擔心了，會不會上台講了甚麼話，就變成呼應中共統戰論調，回來就被入罪。」